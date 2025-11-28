Recensione Multistyler per capelli smart Dreame AirStyle 7 in 1

Nel vasto oceano dei prodotti ispirati ai Dyson Airwrap, Dreame è uno di quei brand che si è tuffata nel business con un obiettivo ambizioso: non solo copiare, ma competere realmente in questo nuovo territorio. Il brand non è certamente nuovo sulla scena, anche se al momento i più lo accostano ai robot aspirapolvere o, in generale, alle periferiche per la pulizia della casa. Con Dreame AirStyle Pro il produttore fa capire sin da subito il proprio intento: offrire un’alternativa economica ai Dyson.

Unboxing e Design

Il primo unboxing ha rispettato le nostre aspettative. Avendo già testato alcuni robot aspirapolvere della società ci aspettavamo certamente un buon grado di qualità e non certamente prodotti scadenti. Bisogna ammetterlo, Dreame sa come costruire certamente un prodotto accattivante e curato.

Il corpo del multistyler prende certamente le distanze dai concorrenti più economici, e in generale mira a distaccarsi dai competitor in plastica lucida. In questo caso il corpo centrale è rivestito in una finitura simil-pelle, color cuoio, che offre un grip eccellente e un touc and feel decisamente premium. Nonostante possa sembrare pesante, il corpo è davvero leggerissimo, circa 300 grammi se si esclude il lunghissimo cavo. Non solo, è perfettamente bilanciato e comodo da maneggiare, una caratteristica imprescindibile per un prodotto che è studiato anche per sessioni di styling medio lunghe.

I controlli meritano una menzione d’onore per l’ergonomia. Invece di pulsanti sparsi a caso, Dreame ha studiato una perfetta disposizione dei tasti, sicuramente a portata di pollice. I primi pulsanti presente sul corpo principale sono quello relativi alla gestione del calore e della velocità. Si tratta di due pulsanti fisici con LED di stato che permettono temperature e comprese tra i 50 e gli 80 gradi, con velocità di 50, 55 e 60 m/s.

E’ presente, poi, il pulsante per il getto freddo: in questo caso Dreame non ha optato per un altro pulsante, piuttosto per un sistema di attivazione integrato nello slider di accensione. Si tratta di un pulsante caricato a molla che si può spingere in alto lo slider per attivare il flusso d’aria fredda, mentre rilasciandolo torna in posizione.

Alla base del corpo centrale è presente il filtro rimovibile con maglia in acciaio inossidabile, facile da pulire con la spazzolina inclusa in confezione. Come già accennato, a chiudere il corpo centrale è presente un cavo, piuttosto pesante e robusto, ma soprattutto lunghissimo, quasi 3 metri, per consentire una libertà di movimento notevole.

7-in-1

All’apertura della confezione una graditissima sorpresa: un vero e proprio “scrigno” del tesoro, sempre in simil pelle, color cuoio, che contiene un vero e proprio arsenale di strumenti.

Questo AirStyle di Dreame include tutto il necessario per una perfetta acconciatura. Anzitutto, una bocchetta di pre-asciugatura, che di fatto serve a trasformare il dispositivo in un phon compatto, con un flusso d’aria deviato a 90 gradi. E’ davvero comodo rispetto ai phone tradizionali, anche se probabilmente la temperatura massima non metterà d’accordo tutti. Il flusso d’aria non è tra i più caldi, ma sul punto ci vengono in mente un paio di considerazioni.

Anzitutto, questo AirStyle non nasce probabilmente con l’idea di sostituire completamente un phon. Si tratta di un accessorio per la pre asciugatura, giusto per preparare i capelli all’acconciatura vera e propria. Inoltre, il calco non troppo eccessivo appare quasi controllato, per evitare di rovinare i capelli, magari per un utilizzo più frequente.

Ad affiancare questa prima bocchetta, un auto-wrap da 32mm che sfrutta l’effetto “Coanda” per avvolgere i capelli. Questo accessorio e la croce e delizia dell’intero pacchetto. Da un lato è certamente lo strumento che, siamo pronti a scommettere, sarà il più utilizzato. Funziona davvero bene, facilissimo da usare e, per come si dirà in seguito, davvero funzionale. Il rovescio della medaglia è che si tratta di un accessorio non bidirezionali come negli ultimi Dyson. In confezione, infatti, sono presenti due coni, uno destro e uno sinistro, costringendo l’utente al cambio manuale a metà lavoro.

Ancora, in dotazione la spazzola volumizzante per dare corpo alle radici, un accessorio Flyaway per eliminare l’elettricità statica e i capelli spezzati a fine piega.

Ad incrementare il pacchetto di accessori due spazzole liscianti. Qui, probabilmente, è dove Dreame ha peccato un po’. Presenti la spazzola lisciante rigida e una morbida, che di fatto nell’uso giornaliero ci sono sembrate praticamente identiche. Entrambe hanno setole montate su una base leggermente basculante. L’unica differenza visibile tra i due accessori è la presenza di palline protettive sulla punta delle setole.

La nostra sensazione è che sarebbe stato più utile eliminare una delle due spazzole, per fare spazio ad altri accessori, come ad esempio un diffusore o una piastra tradizionale.

Le nostre prove

Estetica e dotazione promossi a pieni voti, ma nell’utilizzo giornaliero non manca qualche limite. Anzitutto, il consiglio è quello di guardare i tutorial sparsi in rete e anche sul canale ufficiale Dreame. Inizialmente potreste cedere alla tentazione di abbandonarlo insoddisfatti, ma con un po’ di pratica i risultati non tarderanno certamente ad arrivare.

Un primo problema potrebbe nascere proprio dalla temperatura piuttosto contenuta. A dire il vero, come già sottolineato, ci sembra più una scelta mirata. Nel nostro caso abbiamo testato l’AirStyle su capelli piuttosto fini e delicati, con risultati eccellenti: questa temperatura contenuta evita di bruciare i capelli e raggiunge perfettamente lo scopo di prepararli alla giusta acconciatura. Probabilmente, su capelli molto mossi l’asciugatura potrebbe essere più lenta.

I risultati più evidenti si raggiungono con la spazzola autoavvolgente. In questo caso basta davvero un minimo di allenamento per ottenere onde morbide e naturali. Peraltro, abbiamo notato che il risultato si mantiene nel tempo, ma anche in questo caso abbiamo testato con capelli non troppo ribelli, che ben si prestavano alla nuova posizione. Con tutta probabilità, capelli più ribelli necessiterebbero di uno shock termico maggiore.

Il sistema di aggancio

Questo AirStyle gode di un sistema di aggancio piuttosto pratico: gli accessori si inseriscono nell’incavo e ruotano per bloccarsi. A voler essere puntigliosi manca un feedback, quel “click” di sicurezza o un pulsante di rilascio che renderebbe il tutto più sicuro. In ogni caso, durante il nostro utilizzo mai ci è capitato che gli accessori si muovessero o restituissero una sensazione di voler fuoriuscire dalla sede.

Occorre, però, assicurarsi di averli fissati perfettamente, per evitare che nella fretta non si aggancino a dovere, con il rischio che si sgancino durante l’acconciatura.

Il Dreame AirStyle Pro è un prodotto che lascia sentimenti contrastanti. È innegabilmente uno dei multistyler più belli: tenerlo in bagno è un piacere per gli occhi. Tuttavia, non è studiato per un utilizzo completamente professionale da parrucchieri. La temperatura massima insufficiente per pieghe durature e il sistema di aggancio degli accessori precario lo rendono difficile da raccomandare a prezzo pieno, specialmente se avete capelli che richiedono una gestione decisa.

A chi lo consigliamo

Il Dreame AirStyle Pro è il multistyler ideale per chi possiede capelli fini e delicati e cerca uno strumento che permetta lo styling senza il rischio di bruciarli o rovinarli con temperature eccessive. Lo raccomandiamo a chi pone grande attenzione all’estetica e all’ergonomia: è perfetto per chi desidera un oggetto dal design premium, leggero e bilanciato, da esporre con piacere in bagno. È inoltre una valida scelta per chi cerca un’alternativa più economica al Dyson Airwrap, a patto di avere un po’ di pazienza per imparare a usarlo (guardando qualche tutorial) e di non avere una chioma troppo ribelle o folta, che richiederebbe uno shock termico maggiore di quello offerto da questo dispositivo.

PRO

Design e Materiali Premium

Ergonomia eccellente

Sistema “Cool Shot” intuitivo

Dotazione ricca

Delicatezza sui capelli

Cavo molto lungo

CONTRO

Temperatura massima limitata

Sistema di aggancio migliorabile

Coni non bidirezionali

Accessori ridondanti, le due spazzole liscianti

Non sostituisce un phon potente

Prezzo e disponibilità

Su Amazon si trova ad un prezzo di circa 220 euro, anche nella nuova versione viola.

