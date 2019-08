Airpods 2 ancora in sconto su Amazon: prezzo da 169,99€

Su Amazon ci sono un paio di interessanti occasioni per comprare gli AirPods 2. Il rivenditore on line, nonostante sia terminata la grande kermesse del Prime Day, offre la versione senza custodia di ricarica wireless da 169,99 euro e quelle con custodia di ricarica wireless a 196,64 euro.

Ricordiamo che gli AirPods 2 sono molto simili agli AirPods 1. La differenza è essenzialmente nel nuovo processore che permette connessioni più rapide, una riduzione dei consumi una inferiore latenza e il funzionamento con Hey Siri

La versione con custodia wireless degli AirPods 2 è identica a quella senza custodia wireless; la diversità sta proprio nella custodia che ha un ricevitore a sfioramento che permette la ricarica usando una delle tante ed economiche piastre in commercio.

Gli AirPods 2 sono scesi poco dopo il Prime Day ad un prezzo leggermente più basso di quello attuale grazie ad uno sconto nel carrello. In assenza di sconti di questo tipo, per la versione wireless siamo al prezzo più basso, la versione senza custodia wireless è di qualche euro superiore al prezzo minimo.

Da segnalare che è in vendita anche la custodia per la ricarica wireless, sempre in sconto. Questo accessorio funziona anche con gli AirPods 1.

Se l’offerta di questa pagina non è più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.