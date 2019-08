Il nuovo iPad 10,2” arriva in autunno come erede di iPad 2018 economico

Apple ha già registrato diversi modelli di nuovi iPad che devono ancora essere presentati: ora secondo una anticipazione il nuovo iPad 10,2” è indicato in arrivo verso la fine del terzo trimestre come erede dell’attuale modello più economico, iPad 2018 da 9,7” che in Italia è proposto a listino a partire da 359 euro.

Le indiscrezioni su questo nuovo iPad 10,2” economico circolano fin dallo scorso anno e, considerando che ne ha parlato più volte anche Ming Chi Kuo, l’arrivo di questo modello è decisamente molto probabile.

Oltre alla registrazione dei codici di 5 nuovi iPad presso la Commissione Economica Euroasiatica, Apple ha più recentemente registrato anche i modelli A2200 e A2232. Proprio questi potrebbero essere le due versioni, con e senza connettività cellulare, del nuovo iPad 10,2” economico ora indicato in arrivo entro la fine di settembre.

Non vengono purtroppo offerti dettagli su caratteristiche, design e specifiche, anche se la maggior parte degli osservatori indica un tablet con cornici ridotte rispetto a quello attuale per poter ospitare uno schermo leggermente più ampio, dai 9,7” attuali ai 10,2 del modello atteso, senza incrementare gli ingombri del dispositivo.

Ciò che invece non convince completamente di questa ultima anticipazione sono la fonte e le tempistiche indicate. Infatti DigiTimes storicamente è molto più affidabile sulle indiscrezioni relative a ordinativi e partner per costruzione e assemblaggio, meno invece per quanto riguarda specifiche e date di rilascio delle novità di Cupertino.

Tradizionalmente il keynote Apple di settembre è dedicato esclusivamente ai nuovi iPhone, mentre Cupertino in passato ha preferito introdurre le novità iPad, soprattutto recentemente iPad Pro, nel mese di ottobre. Negli ultimi anni i nuovi iPad sono stati presentati a marzo.



Per questa ragione al momento l’ipotesi più ragionevole è che Apple prosegua con una tabella di marcia simile a quelle adottate in precedenza, quindi con nuovi iPhone 2019 (i successori di iPhone XS, XS Max e l’erede di iPhone XR) e nuovi Apple Watch a settembre, e solo successivamente a ottobre un altro evento per introdurre i nuovi iPad Pro, sul nuovo iPad 10,2” economico magari insieme all’atteso nuovo MacBook Pro 16”.

Una ipotesi ragionevole sempre però tenendo presente che Apple potrebbe modificare i suoi piani: in entrambi i casi tra settembre e ottobre è lecito attendersi interessanti novità iPad in arrivo.

