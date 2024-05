AirPods gigante, l’imitazione è un altoparlante Bluetooth a soli 0,99 €

Pubblicità

Se volete stupire i vostri amici o fare un regalo davvero particolare ad un appassionato Apple, allora dovreste approfittare dell’offerta attualmente in corso sullo speaker Bluetooth che imita il design degli AirPods Pro. Grazie allo sconto del 94% vi costa soltanto 1 €.

Ha la forma di un auricolare Apple, ma nel confronto è gigante: misura infatti 22 x 10 x 9 centimetri, quanto basta per poterlo scherzosamente chiamare l’AirPods Pro di Polifemo, anche se come dicevamo non è affatto un auricolare.

Si tratta infatti di uno speaker Bluetooth, che diffonde la musica attraverso l’altoparlante da 5 Watt integrato proprio nel punto in cui gli AirPods hanno i propri driver.

La potenza non è da primato, ma si tratta comunque di una utile soluzione per ascoltare la musica, tanto più che può leggerla da svariate fonti.

Oltre al collegamento Bluetooth 5.0 si può riprodurre la musica contenuta in una chiavetta USB o in una microSD inserendo queste periferiche ai rispettivi ingressi. Oppure la radio FM, già incorporata, con cui ascoltare le stazioni radio preferite senza dover collegare altro.

Come se non bastasse c’è il microfono con cui eventualmente trasformare questo particolare dispositivo in un sistema di controllo delle videochiamate, o più semplicemente per rispondere alle telefonate dello smartphone collegato via Bluetooth.

Non serve neppure collegarlo alla rete elettrica perché è alimentato da una batteria ricaricabile via microUSB, e lungo “lo stelo” sono presenti i vari pulsanti per controllare musica e telefonate direttamente dallo speaker.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 17 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 94% andando a spendere soltanto 0,99 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.