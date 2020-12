AirPods Max Shield Case, una custodia alternativa per AirPods Max

WaterField Designs, azienda di San Francisco specializzata in borse e custodie per gadget digitali, ha presentato AirPods Max Shield Case. L’astuccio in questione, a detta dell’azienda sviluppato con i feedback di 1200 utenti Apple, combina pelle “pieno fiore” (il materiale più naturale della sua categoria e che non conosce rivali in fatto di qualità), telo cerato o nylon balistico, proponendo una alternativa alla sola custodia smart case di Apple. L’AirPods Max Shield Case consente di ospitare le nuove cuffie di Apple, insieme alla smart case.

Un attacco magnetico posto al centro della custodia funge da cuscinetto per i padiglioni auricolari proteggendoli e attivando all’occorrenza la modalità a basso consumo delle AirPods Max. La chiusura lampo permette di chiudere la custodia lasciando lo spazio per fare fuoriuscire il cavo di ricarica. All’interno della custodia. nella parte inferiore, è presente una tasca che consente di ospitare l’alimentatore. All’esterno della custodia una tasca su un lato consente di accedere a AirPods Pro, all’alimentatore del telefono, a un cavo o altro; altri cavetti possono essere ospitati in una diversa tasca sull’altro lato della custodia. Nella parte superiore un piccolo “cappio” di nylon permette di afferrare al volo la custodia, di agganciarla ad un moschettone o fissarla all’interno di una borsa più grande.

L’astuccio è compatto, è in grado di proteggere cuffie e accessori. Il produttore afferma che la custodia è realizzata con materiai “rugged” ammortizzanti e cerniere impermeabili. Le dimensioni sono: 24,13cm x 22,86 cm (punti più ampi x 5,72cm; il peso è di circa 400 g. Negli USA il prodotto è venduto 99$. L’azienda accetta i preordini e le prime unità saranno spedite dal 31 dicembre 2020.

Le cuffie AirPods Max possono essere ordinate da questa pagina di Apple Store online al prezzo di 629 euro. Nel momento in cui scriviamo alcune colorazionirisultano disponibili anche su Amazon.

