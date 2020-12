Apple annuncia le super cuffie AirPods Max: 629 €

AirPods Max. Ecco il nome dell’ultimo prodotto nel campo della musica che Apple ha rilasciato oggi. Si tratta di cuffie wireless «innovative – scrive Apple – che racchiudono la magia degli AirPods in un design over-ear con audio ad alta fedeltà».

Si tratta di un prodotto di fascia altissima (come dice anche il prezzo: 629€) basato sui chip H1 (uno per ciascun auricolare) che abbiamo visto già negli AirPods Pro cui aggiungono un equalizzatore adattativo, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza e audio spaziale. All’interno troviamo una driver dinamico da 40 mm con doppio magnete ad anello in neodimio progettato direttamente da Apple. Le AirPods Max, secondo le informazioni ufficiali, possono mantenere una distorsione armonica totale inferiore all’1% nell’intera gamma udibile, anche al massimo volume.

L’equalizzatore adattativo delle cuffie AirPods Max sfrutta l’audio computazionale gestito daii 10 core audio dei chip, in grado di eseguire 9 miliardi di operazioni al secondo per regolare il suono in base all’indossabilità e alla tenuta dei cuscinetti auricolari misurando, come gli AirPods Pro, il segnale audio inviato all’utente e regolando le frequenze medio-basse in tempo reale.

Per gestire la cancellazione attiva del rumore le AirPods Max utilizzano tre microfoni rivolti verso l’esterno per rilevare i rumori ambientali, mentre un microfono all’interno del cuscinetto monitora il suono che arriva all’orecchio dell’utente. Grazie all’audio computazionale, la cancellazione del rumore si adatta costantemente all’indossabilità e ai movimenti in tempo reale.

Come gli AirPods Pro è presente la modalità Trasparenza per ascoltare simultaneamente la musica e i rumori dell’ambiente circostante, così che tutto, inclusa la voce stessa dell’utente, abbia un suono naturale mentre l’audio viene riprodotto con assoluta perfezione. Per passare dalla cancellazione attiva del rumore alla modalità Trasparenza è sufficiente premere una volta il tasto del controllo del rumore.

Infine abbiamo anche la funzione audio spaziale che grazie al monitoraggio dinamico della testa colloca i suoni praticamente in qualsiasi punto dello spazio per contenuti registrati in 5.1, 7.1 e Dolby Atmos. Grazie al giroscopio e all’accelerometro degli AirPods Max e dell’iPhone o dell’iPad, l’audio spaziale monitora i movimenti della testa e del dispositivo, mette i dati a confronto, quindi rimappa il campo sonoro così che rimanga sempre ancorato al dispositivo, anche quando l’utente muove la testa.