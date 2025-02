Sconto folle sul sosia delle AirPods Max, solo 1 €

Pubblicità

Non aspettatevi certo il miracolo audio nell’acquistare le cuffie P9, che esteticamente sembrano in tutto e per tutto gli AirPods Max di Apple ma che certo non potranno mai eguagliarne la qualità sonora o anche solo quella costruttiva. Tuttavia se vi piace il design delle cuffie Apple, acquistando le P9 in sconto in questo momento otterrete quantomeno l’effetto estetico spendendo quel che spendereste per prendere un caffè al bar.

Se ci basiamo sulle specifiche tecniche, abbiamo comunque a che fare con un paio di cuffie over-ear che funzionano senza fili grazie all’impiego della connessione Bluetooth 5.1.

L’autonomia è di circa 10 ore dichiarate e c’è il microfono che vi permette di usarle anche per rispondere alle telefonate direttamente in cuffia.

La ricarica avviene tramite la porta USB-C sul fondo, e volendo c’è anche la presa jack audio da 3,5 mm per collegarle ad una fonte audio via cavo, ottimo quindi se l’intenzione è quella di usarle ad esempio con un lettore MP3 di vecchia generazione.

C’è anche un ingresso microSD per acquisire la musica direttamente da qui. Soprattutto, a differenza degli originali Apple non c’è la Corona Digitale: il controllo avviene invece attraverso alcuni pulsanti che sugli AirPods Max non troviamo e che qui invece consentono di regolare il volume, la riproduzione musicale e l’accensione delle cuffie.

Insomma, non sono gli AirPods Max ma esteticamente gli somigliano parecchio e, al prezzo in offerta, rappresentano un’offerta irrinunciabile per chi è innamorato del design Apple ma non ha la pretesa di ottenere un audio 3D di elevata qualità.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che il costo può essere un indicatore delle caratteristiche offerte da un prodotto.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.