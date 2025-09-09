Gli Airpods Pro 3 (forse) si ordinano già da oggi

Una delle novità di “Awe dropping” potrebbe essere acquistabile già da oggi. Parliamo degli AirPods Pro 3 che un rumor dell’ultima (quasi letteralmente) ora vede in vendita già al termine dell’evento di Cupertino.

Cosa dice il leak dell’ultima ora

La fonte è Reddit. Un utente del social americano avrebbe ricevuto un messaggio dal servizio My Best Buy (un servizio dei clienti del grande retailer americano, partner Apple) che l’avvisa di un’offerta speciale in partenza per vendite di AirPods Pro 3 disponibili già da oggi.

L’ipotesi collocherebbe il lancio dei nuovi Airpods in un solco differente dalle consuetudini di Apple nelle giornate di annuncio, quando spesso soltanto accessori minori come le custodie per iPhone appaiono immediatamente nello store, mentre i prodotti principali vanno in pre-ordine più avanti nella settimana.

In realtà se si volge lo sguardo all’indietro è vero che quando gli AirPods Pro 2 debuttarono nel 2022, Apple non li mise subito in vendita ma gli ordini si aprirono solo più tardi nella settimana, in parallelo con gli iPhone. Ma è altrettanto vero che più recentemente, invece, con AirPods 4 e i nuovi AirPods Max, Apple permise di ordinare subito dopo l’evento, pur con spedizioni fissate alla settimana successiva.

Va comunque considerata un’ipotesi alternativa: il presunto annuncio di Best Buy potrebbe essere frutto di un malinteso, magari legato al preannuncio di una promozione o semplicemente a un errore di comunicazione. In questo caso la disponibilità immediata di AirPods Pro 3 sarebbe meno probabile, lasciando spazio al tradizionale schema dei preordini.

Cosa aspettarsi oggi

Alla luce di questo schema, è plausibile che Apple replichi la formula “order today, ships next week”: AirPods Pro 3 ordinabili appena l’Apple Store tornerà online al termine del keynote, con consegne previste per la prossima settimana.