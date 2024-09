AirPods 2024, tutte le novità annunciate da Apple

Pubblicità

Subito dopo gli smartwatch, Apple ci parla degli auricolari partendo dalla quarta generazione di AirPods, gli auricolari completamente senza fili che hanno ridefinito il settore grazie alla loro particolarissima forma. Novità anche per le cuffie over-ear AirPods Max e un aggiornamento software per gli AirPods Pro che si possono trasformare in apparecchio acustico. Ecco cosa ha appena presentato Apple.

AirPods 4

Apple ha presentato AirPods 4, la nuova generazione di auricolari senza fili che grazie al suo particolare design si adatta alle orecchie di milioni di persone diverse. Con chip H2, usano le tecnologie di machine learning per isolare al meglio la voce eliminando il rumore di fondo.

Ora la custodia usa l’USB-C (oltre alla ricarica wireless) offre 30 ore di autonomia, c’è anche una versione con ANC e Modalità Trasparente.

Questi nuovi auricolari sono poi dotati di tecnologia Adaptive Audio che sostanzialmente adatta automaticamente il volume quando ci si sposta da un ambiente più rumoroso ad uno più silenzioso (e viceversa), mentre con la funzione di Conversation Awareness è possibile abbassare automaticamente la musica quando si parla con qualcuno che sta di fronte a chi indossa gli auricolari.

Infine, una nuova modalità di interazione con Siri basata sui movimenti della testa.

Gli AirPods 4 costano 129 $ negli USA, la versione con ANC viene venduta a 179$. Arrivano entrambi il 20 Settembre.

AirPods Max con USB-C

Per le cuffie over-ear AirPods Max l’aggiornamento invece è meno rilevante: arrivano nuovi colori – 6 in tutto – e la connessione via cavo con spina USB-C.

Aggiornando iPhone ad iOS 18 viene anche migliorata la qualità di queste cuffie grazie alla tecnologia Personalized Audio. Anche queste arrivano il 20 Settembre allo stesso prezzo di 579 $ negli USA.

AirPods Pro come apparecchio acustico

Le novità di AirPods Pro invece sono legate soprattutto alla perdita di udito. Apple parte da un dato: 1,5 miliardi di persone convivono con una diminuzione dell’udito. Grazie a diversi studi condotti su 160.000 partecipanti, l’azienda ha capito che parte di questi problemi è causata dalla elevata esposizione a rumori di elevato volume. Più a lungo si è esposti, più si soffre.

Da qui nasce la funzione Hearing Protection, che si occupa appunto di usare le cuffie per ridurre il rumore che arriva alle orecchie, preservando però tutto il range dinamico. Sostanzialmente gli AirPods Pro diventano, per chi la attiva, un sostituto del classico apparecchio acustico.

A tal proposito c’è anche un test che si può eseguire indossando le cuffie e che permette di capire come prevenire questi problemi. Arriverà con iOS 18 sulle AirPods 2.