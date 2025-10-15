Il più grande schermo CarPlay da installare su auto, camion e camper, più di 11 pollici

Grazie alle soluzioni di terze parti usare CarPlay/Android Auto sulla propria autovettura non è solo possibile per chiunque, ma anche piuttosto economico. E con la soluzione di Airpuxem lo fate con lo schermo più grande attualmente in circolazione.

Monta infatti un pannello touch da ben 11,26 pollici, abbastanza per poter godere del massimo della tecnologia non solo sulle auto ma anche su SUV, camion e camper. Le dimensioni generose dello schermo permettono di accedere facilmente a CarPlay e Android Auto in modalità wireless, offrendo un’interfaccia comoda e reattiva per navigazione, musica, chiamate e messaggi, anche tramite comandi vocali con Siri e Google.

Come altri di questo genere è un dispositivo plug-and-play, facile da installare grazie al collegamento tramite l’accendisigari, quindi senza bisogno di modificare l’impianto elettrico originale del veicolo.

E così, in pochi minuti, si ottiene un sistema con doppia telecamera in Full HD con angolo di visione da 140°, capaci di registare simultaneamente su due canali e gestibili tramite funzione split screen per tenere sotto controllo entrambe le visuali in tempo reale.

La posteriore, per altro impermeabile IP69, facilita le manovre di retromarcia grazie anche all’ausilio di linee guida virtuali. Tutte le immagini vengono salvate su una scheda microSD da 64 GB (inclusa) con tanto di modalità loop per la videosorveglianza del veicolo sia in viaggio che in sosta.

Il modulo Bluetooth integrato supporta il doppio collegamento: uno per la comunicazione tra lo smartphone e il display, l’altro per la trasmissione audio. È così possibile ascoltare musica, indicazioni stradali o gestire le telefonate tramite altoparlante integrato, uscita AUX o trasmettitore FM, a seconda delle preferenze o della compatibilità con l’impianto audio del veicolo.

Disponibilità e prezzo

Lo schermo CarPlay di Airpuxem costa 99,99 € ed è in vendita anche su Amazon. In dotazione trovate anche una doppia staffa di montaggio con supporto a ventosa per installazione su cruscotto o parabrezza e braccio regolabile a 360 gradi.

