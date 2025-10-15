BLUETTI Pioneer Na, la prima al mondo con batteria al sodio

BLUETTI lancia oggi la stazione di alimentazione portatile Pioneer Na (Sodium), la prima al mondo con batteria al sodio che le permette di ricaricarsi in sicurezza anche a -15°C e funzionare anche in ambienti con -25°C.

Questa batteria è da 900 Wh e come dicevamo invece degli ioni di litio usa il sodio, materiale che inaugura una nuova era per il mercato dell’energia portatile, anche dal punto di vista della sostenibilità. Arriva sul sito ufficiale BLUETTI il 15 ottobre 2025 e si presenta come una fonte di energia affidabile durante tempeste invernali, battute di pesca sul ghiaccio e in condizioni di freddo estremo che normalmente mettono in difficoltà le batterie al litio tradizionali.

La Pioneer Na è già stata premiata per la sua innovazione e il suo impatto sociale con l’IFA Tech for Good Social Impact Award, a conferma del suo contributo a soluzioni energetiche affidabili e sostenibili.

Energia affidabile nel freddo estremo

Quando le temperature scendono sotto lo zero, la maggior parte delle stazioni di alimentazione al litio diventano inutilizzabili a causa della placcatura del litio. La Pioneer Na supera questo limite: si ricarica in sicurezza a -15°C senza bisogno di pre-riscaldamento e fornisce piena potenza (1.500 W) fino a -25°C. Mette a disposizione 9 prese e può alimentare stufette elettriche durante blackout invernali, tenere accese le luci in un rifugio di montagna e ricaricare i telefoni satellitari durante le spedizioni più difficili.

Progettata per sicurezza e durata

Le batterie al sodio non solo eccellono al freddo, ma offrono anche maggiore stabilità termica e meno rischio di surriscaldamento. Supportata dal sistema intelligente BLUETOPUS AI-BMS, la Pioneer Na è protetta contro sovraccarichi, cortocircuiti e altri rischi. Il suo guscio ignifugo in ABS+PC è testato contro le cadute da 1,2 metri, il 50% oltre lo standard del settore, resistendo a urti e sollecitazioni reali.

Ricarica veloce

Con una ricarica doppia da 1.900 W (AC + solare), la Pioneer Na passa da 0 all’80% in soli 35 minuti in condizioni normali (10-25°C), risultando ottima quindi per partenze dell’ultimo minuto o in situazioni di emergenza. E se non ci sono prese di corrente nei paraggi, nessun problema perché supporta la ricarica tramite alternatore in 1,9 ore con il caricatore Charger 1 in modo da essere subito pronta prima ancora di arrivare al campeggio.

Alta potenza, basso consumo

La Pioneer Na eroga 1.500 W di potenza per alimentare dispositivi come laptop, macchine del caffè e utensili. I campeggiatori invernali possono usarla anche con coperte termiche e prepararsi un caffè caldo nelle zone più fredde e remote. La modalità Power Lifting la porta a 2.250 W per usarla anche con cose come i bollitori elettrici. E con un consumo in standby di soli 1,5 W, spreca pochissima energia permettendo alla batteria di alimentare ad esempio un router da 12 W per 44 ore o uno speaker da 15 W per 37 ore.

Energia verde per il pianeta

La Pioneer Na è progettata per durare: offre oltre 4.000 cicli di ricarica, pari a più di 10 anni di utilizzo anche in ambienti difficili. E grazie all’uso del sodio, un elemento pulito e disponibile in abbondanza, riduce la dipendenza dai metalli rari, offrendo una soluzione energetica più sostenibile e responsabile.

Prezzo e disponibilità

La BLUETTI Pioneer Na sarà disponibile esclusivamente sul sito ufficiale BLUETTI a partire dal 15 ottobre, al prezzo lancio di €899. Se vi interessa sappiate che potete usufruire di uno sconto extra del 10% utilizzando il codice PIONEERNA10 valido fino al 30 dicembre 2025.