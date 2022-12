AirTag, le misure antistalking di Apple conducono all’arresto del persecutore

Le misure di sicurezza e antistalking introdotte da Apple nel suo tracker AirTag funzionano come previsto, nonostante i primi dubbi iniziali: un nuovo rapporto dell’Iowa riferisce che un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di seguire una persona con cui sosteneva di essere sposato. La vittima, tuttavia, ha spiegato agli investigatori che “i due non hanno mai avuto una relazione” e che all’uomo era stato imposto un divieto di chiamate e messaggi.

Carl Steven Shawver, 63 anni, ha tentato di perseguitare la vittima in tre diverse occasioni, secondo un rapporto del notiziario locale Keloland. Ha prima messo un AirTag sopra una gomma di scorta nell’auto della vittima “perché credeva che la vittima stesse avendo una relazione”. Quest’ultima è stata avvisata dell’AirTag grazie alle precauzioni di sicurezza e antistalking integrate di Apple, che hanno richiamato la sua attenzione.

La vittima è poi andata al dipartimento di polizia di Bettendorf, Iowa, per segnalare il fatto che veniva seguita tramite un AirTag. Shawver, vedendo che la posizione del tracker Apple era al dipartimento di polizia, si è presentato e ha spiegato agli agenti che pensava che la vittima “avesse una relazione alla stazione, motivo per cui era andato proprio li a cercarli”.

In quel momento, stando al rapporto, non è stato arrestato, ma la vittima è stata avvisata di un secondo AirTag che la stava seguendo. Gli agenti di polizia di West Des Moines hanno localizzato questo AirTag “nascosto in un portafoglio e all’interno di un sacchetto di plastica per sandwich adagiato sopra la gomma di scorta”.

La vittima è stata successivamente informata di un terzo AirTag che stava monitorando la sua posizione. Questo è stato ritrovato solo dopo che l’auto è stata smontata da un meccanico: il presunto stalker, divenuto più creativo, aveva nascosto l’AirTag in un telaio secondario dell’auto, vicino al pneumatico del passeggero anteriore.

A questo punto, tutti e tre gli AirTag sono stati messi sotto prova al dipartimento di polizia, e Shawver si è presentato di nuovo al dipartimento stesso dopo aver controllato la posizione degli AirTag.

Nonostante Shawver abbia riferito alla polizia che fosse spostato con la vittima, si è scoperto che i due non avevano avuto alcuna relazione, e che a Shawver era stato imposto il divieto di scrivere e inviare messaggi alla donna. Adesso, Shawver è stato arrestato e al momento si trova nella prigione della contea di Polk con una cauzione di 3.000 dollari e l’udienza preliminare si terrà il 19 dicembre.

