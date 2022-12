Apple denunciata dalle donne perseguitate con AirTag

Con l’aumento dei casi di tracciamento indesiderato delle persone effettuato con l’utilizzo improprio di AirTag, c’era da aspettarsi una denuncia contro Apple, sopratutto negli USA, dove le azioni legali contro le multinazionali sono all’ordine del giorno: è appena successo in California dove due donne hanno fatto causa contro Apple per aver rilasciato sul mercato un dispositivo pericoloso.

Questo succede nonostante le misure aggiuntive di sicurezza e privacy che Apple ha introdotto in AirTag tramite un aggiornamento software rilasciato a febbraio quest’anno, proprio per evitare il tracciamento illegale di persone e proprietà altrui da parte di malintenzionati.

Una delle due donne è stata inseguita dal suo ex che aveva nascosto un AirTag nel passaruota dell’automobile di lei, riuscendo così a scoprire dove si era trasferita per evitare le molestie. L’altra donna invece, come segnala Bloomberg, dichiara di essere stata pedinata dall’ex marito che aveva nascosto un AirTag nello zaino del figlio.

Secondo i documenti depositati nel tribunale di San Francisco, le misure implementate da Apple, come l’avviso per la presenza di AirTag sconosciuti che si muovono insieme all’utente, sono “Tristemente inadeguate e fanno poco o niente per avvertire prontamente le persone se vengono rintracciate”.

Nella denuncia le donne accusano Apple di negligenza per aver rilasciato sul mercato un dispositivo non sicuro, richiedendo al tribunale di costringere la società di Cupertino a versare danni pecuniari non specificati. La causa specifica che mira a rappresentare anche altre persone che sono state o sono a rischio di stalking per AirTag.

Purtroppo sempre in USA si sono verificati anche casi gravi, come quello di un uomo in Ohio che ha assassinato la sua ex dopo averla rintracciata con AirTag, oppure di una donna di Indianapolis che ha pedinato l’ex per poi investirlo. Nel mese di aprile Apple ha cambiato il suono di AirTag per segnalare meglio gli stalker, ancora prima a marzo Cupertino ha rilasciato l’app Tracker Detect che rileva e segnala AirTag sconosciuti anche per gli utenti di dispositivi Android.

In questa guida di macitynet come usare AirTag secondo l’unico impiego ammesso da Apple, vale a dire per tracciare oggetti e animali. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirTag sono disponibili a partire da questa pagina.