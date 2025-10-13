Akko MetaKey porta su iPhone una tastiera vera retroilluminata

Al lancio nel 2007 il primo iPhone era stato accolto da alcune critiche, inclusa quella di non offrire una tastiera fisica allora ritenuta essenziale per l’uso professionale: a distanza di quasi 20 anni di vita, lavoro e giochi con tasti virtuali, Akko riporta una tastiera reale su iPhone con la custodia MetaKey proposta per iPhone 16 Pro Max e in arrivo per iPhone 17 Pro Max.

Offre protezione completa per il retro e tutti i lati del terminale, con un ampia apertura posteriore in alto per lasciare libero il plateau delle fotocamere.

iPhone Pro Max si allunga un po’

Nella parte inferiore la lunghezza della cover supera quello dello chassis di iPhone di alcuni centimetri per mettere a disposizione dell’utente una tastiera fisica completa. Ormai abituati da anni (o da sempre) a usare la tastiera virtuale, tornare a digitare con pulsanti fisici richiede un periodo per abituarcisi che, secondo il costruttore, richiede circa un paio di giorni, ma tempistiche e modalità sono personali.

Il primo vantaggio della tastiera fisica è che lascia completamente libero lo schermo di iPhone, visto che scompare la tastiera virtuale che occupa una parte consistente della visualizzazione su schermo. Il secondo vantaggio è soggettivo: alcune persone continuano a preferire il tocco e la risposta dei pulsanti veri.

Per averli però bisogna accettare il compromesso che dimensioni e peso di iPhone aumentano con la cover Akko MetaKey: circa quattro centimetri in più in lunghezza e circa 75 grammi in più di peso.

Chi è disposto al compromesso ha a sua disposizione una tastiera con 37 pulsanti con combinazioni e scorciatoie per velocizzare le operazioni più usate. Se quando si digita il peso del terminale risulta sbilanciato in alto, nella confezione è incluso un contrappeso che si può montare in un vano nella parte inferiore della cover, proprio sotto la tastiera, per rendere la combo terminale più cover più bilanciata.

Akko MetaKey pensa a tutto

Oltre a proteggere i testi di iPhone e lasciare libero il sensore – tasto Camera, la cover comunica e si alimenta da iPhone tramite il connettore USB-C interno. In più mette a disposizione un connettore USB-C esterno in basso per la ricarica. Non solo: nella parte posteriore della cover sono presenti i magnati che permettono di continuare a usare senza problemi le basi di ricarica e gli accessori con attacco MagSafe.

Akko MetaKey, disponibilità e prezzo

La custodia con tastiera Akko MetaKey è disponibile per iPhone 16 Pro Max al prezzo di 59,99 dollari (circa 52 euro), ed è in arrivo in versione per iPhone 17 Pro Max al prezzo di listino di 69,99 dollari (circa 60€), temporaneamente in sconto per chi preordina a 59,99 dollari.

Le tastiere, gli interruttori e i pulsanti del marchio Akko sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon, così è probabile che il costruttore renderà disponibili anche queste cover per iPhone via Amazon. In futuro potrebbero arrivare cover MetaKey per altri modelli di iPhone e anche terminali Android.

