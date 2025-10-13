Negli smartphone Samsung tocca la quota più bassa degli ultimi dieci anni

Negli ultimi 15 anni colossi quali Apple e Samsung hanno lottato per il titolo di produttore di smartphone più grande al mondo. L’azienda sudcoreana ha vantato una quota superiore di mercato per la maggior parte del tempo, ma le cose sono cambiate a gennaio 2023 con Apple che ha conquistato il primo posto.

Da allora, l’azienda statunitense è rimasta in testa, detenendo per due anni di seguito la quota maggiore nel mercato globale degli smartphone. Samsung, invece, ha continuato a perdere terreno, ritagliandosi ora il market share più basso degli ultimi dieci anni.

Secondo dati riportati dal sito Jemlit, la quota di mercato della telefonia mobile di Samsung è scesa al minimo degli ultimi dieci anni e a settembre arrivava al 19%.

Samsung dominava il mercato a dicembre 2022

Benché sia Apple, sia Samsung abbiano tutte e due perso una quota significativa di mercato globale nel settore smartphone per via dei concorrenti cinesi quali Xiaomi, Vivo e Oppo, l’azienda sudcoreana è quella che ha subìto il colpo peggiore.

Secondo dati di Statcounter, l’ultima volta che Samsung ha dominato il mercato telefonia mobile è stato a dicembre 2022 con un market share del 26,9%, molto al di sotto del 33% che vantava nel 2019. Da allora è iniziata la discesa: un anno dopo il market share di Samsung era del 24,6%, e alla fine del 2024 è calato ancora, arrivando al 23,3%.

Il 2025 è visto dagli analisti come uno degli anni più complicati per il produttore dei Galaxy; dopo un leggero segnale di crescita con il 23,5% di market share a febbraio, la quota di mercato è calata per sette mesi di seguito arrivando al 19% di settembre, un calo notevole del 4,5% nel periodo in esame.

L’ultima volta che Samsung ha sofferto di un calo simile è stata tra febbraio e novembre 2018, con una perdita del 4% nel giro di sette mesi. Oltretutto, con il solo 19% di market share, la quota di Samsung è la più bassa degli ultimi dieci anni, con Apple e altri competitor che continuano a intaccare la sua posizione.

Per quanto riguarda Apple, nonostante un calo del market share di circa l’1,5% dall’inizio dell’anno, detiene l’1,7% di market share in più rispetto a dieci anni fa. Benché Xiaomi e Oppo siano dietro rispetto ad Apple e Samsung, le vendite di questi marchi sono cresciute notevolmente e ora controllano rispettivamente il 9,7%, il 5,6% del mercato. Pur essendo la società più giovane Vivo è cresciuta in modo notevole al punto di arrivare ora a vantare il 6,2% di mercato.

L’Asia è il punto debole di Samsung

La quota di mercato di Samsung varia a seconda dell’area geografica presa in esame; se in Europa arriva dal 31,2%, in Asia dal 2015 in poi è calato del 20,8%, area dove invece è cresciuta Apple del 3,1%.

