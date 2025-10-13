Facebook Twitter Youtube
Il trucco della cannuccia è un vero salva vita per il tuo smartphone: tutti lo stanno provando

Di Francesca Testa
Conosci il trucco della cannuccia? È un toccasana per il tuo smartphone e in tanti stanno impazzendo per questo metodo: in cosa consiste

Lo smartphone è un compagno fedele delle nostre giornate, che svolge numerose funzioni per noi, proprio come farebbe un vero assistente. Lo usiamo così tanto che è ormai un gesto così naturale, così integrato in noi, che è diventato automatico. Con il passare del tempo, si sa, i cellulari tendono a consumarsi e cominciano a verificarsi i primi bug, come il fatto che non si ricarichino e molto altro ancora.

A volte può dipendere da fattori più seri e bisogna ricorrere all’aiuto di un professionista, altre volte basta pulire lo smartphone per farlo tornare ad avere ottime performance. Può accadere, infatti, che esso accumuli polvere e residui di sporcizia negli altoparlanti e nelle porte di ricarica.

Ed è qui che entra in scena una soluzione economica e pratica, che può risolvere il suddetto problema in un attimo, riportando lo smartphone a buoni livelli di prestazione. Si tratta del cosiddetto trucco della cannuccia, spiegato dallo Youtuber Smart Fox, in un post di qualche tempo fa, sulla suddetta piattaforma.

Smartphone, il trucco della cannuccia lo riporta ad alte prestazioni, in un attimo

Il trucco in questione consiste nel procurarsi una bottiglia di plastica e una cannuccia. Con un taglierino, tagliate la parte alta della bottiglia e poi create un foro nel tappo, in cui andrete a inserire la cannuccia.

Potete servirvi di un saldatore per eseguire il foro, e poi con della colla attaccate la cannuccia dopo averla messa nel foro del tappo, in modo che resti ferma. Dopodiché, la metà della bottiglia tagliata e con dentro la cannuccia vi servirà per fungere da “testa” all’aspirapolvere. In sostanza, con l’aiuto della cannuccia potrete rimuovere la polvere e lo sporco in un attimo dalla porta di ricarica, dagli altoparlanti e altri piccoli fori del cellulare.

Con questa idea il tuo cellulare sarà molto più pulito, e tornerà ad avere le prestazioni precedenti. Inoltre, si potranno evitare problemi come difficoltà a ricaricare la batteria per via dello sporco che si accumula nella porta di ricarica, il che non è poco. È un trucco economico e ingegnoso, che di certo vi farà risparmiare tempo e denaro. Tutto sta a conoscere queste strategie che, all’occorrenza, si trasformano in una vera e propria manna dal Cielo.

