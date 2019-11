Akvis, i software di grafica Enhancer, HDRFactory, Noise Buster e Refocus aggiornati per Catalina

AKVIS ha rilasciato le nuove versioni dei programmi per la correzione fotografica: Enhancer, HDRFactory, Noise Buster e Refocus. L’aggiornamento include la funzionalità avanzata di Elaborazione batch, la piena compatibilità con macOS Catalina e con le ultime versioni degli editor di immagini Adobe e Corel, il supporto per nuovi file RAW, oltre ad altre modifiche.

Lo sviluppatore offre una linea dei programmi per ottimizzare le fotografie, tutti i prodotti sono molto efficaci, professionali ma contemporaneamente facili da usare. Ogni programma utilizza un esclusivo algoritmo di elaborazione delle immagini e rappresenta la soluzione ottimale per uno scopo specifico.

AKVIS Enhancer consente di rafforzare i dettagli nelle aree chiare e scure, oltre a migliorare la qualità della foto.

AKVIS HDRFactory produce immagini HDR di alta qualità, anche da un unico scatto.

AKVIS Noise Buster rimuove il rumore digitale e la granulosità indesiderata dalle immagini.

AKVIS Refocus migliora la nitidezza delle immagini sfocate ed offre la possibilità di applicare effetti bokeh e di sfocatura alle foto.

I programmi offrono la funzione di laborazione batch che consente di applicare le impostazioni preferite a un gruppo d’immagini nella cartella selezionata. Questa funzione è molto utile per ottimizzare numerose foto scattate in identiche condizioni e con le stesse impostazioni della fotocamera, oppure per ottenere lo stesso risultato su una serie di scatti. È stata aggiunta la funzionalità di denominazione dei file.

Tutti i prodotti sono disponibili come applicazioni standalone e/o come plugin per AliveColors, Adobe Photoshop ed altri editor di fotoritocco. Nelle ultime versioni è stato aggiunto il supporto per Adobe Photoshop CC 2020 e Photoshop Elements 2020, Corel PaintShop Pro 2020 e Corel Painter 2020.

Inoltre, l’aggiornamento fornisce il supporto per le immagini RAW di diverse nuove fotocamere; il Pannello notifiche è ora disponibile in tutti e quattro i programmi; è stata migliorata la loro stabilità e sono stati corretti alcuni bug.

Le ultime versioni sono disponibili da scaricare su akvis.com. Si possono collaudare tutte le funzioni di ogni prodotto durante il periodo di prova di 10 giorni.

Tutti i software di AKVIS sono disponibili in italiano e altre lingue. I GLi utenti che di recente hanno acquistato oppure aggiornato le loro licenze, nel corso degli ultimi 12 mesi, possono effettuare l’aggiornamento gratuito alle nuove versioni. Gli utenti con le licenze non valide per le odierne versioni possono aggiornare ogni programma per 14,00 € o tutti i prodotti in una sola volta a soli 35,00 € con un notevole risparmio complessivo.

Questi programmi possono essere acquistati come prodotti separati a partire da 35,00 €, oppure come bundle completa nel pacchetto Correzione foto, con uno sconto del 40%. Consulta akvis.com per ulteriori informazioni.