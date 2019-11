Nei render iPhone 12 con quattro fotocamere ha il notch più piccolo

I render iPhone 12 che riportiamo in questo articolo non sono basati su presunti schemi tecnici, ma sono realizzati a partire da tutte le anticipazioni finora emerse sugli iPhone 2020. Anche se secondo alcuni Apple sta già lavorando a un prototipo completamente privo di notch, come mostra il concept che riportiamo più in basso in questo articolo, la maggior parte degli osservatori ritiene che l’integrazione completa nel bordo superiore di tutte le componenti Face ID, oltre a speaker e microfono, potrà essere realizzata solo tra qualche tempo.

Allo stesso tempo Ming Chi Kuo, l’analista più affidabile nel prevedere i futuri piani di Apple, prevede che il notch sarà mantenuto anche negli iPhone 2020 e che probabilmente sarà di dimensioni più compatte grazie alla miniaturizzazione delle componenti.

Ma in questi render iPhone 12 a colpire sono soprattutto il design completamente rivisto e la presenza di quattro fotocamere sul retro. È ancora una volta Kuo ad aver già anticipato l’abbandono dei bordi arrotondati, che Cupertino impiega praticamente in tutti i modelli fin da iPhone 6 del 2014, per passare a bordi più dritti e squadrati, suggerendo una somiglianza con iPhone 4 e iPhone 5.

Non solo: i bordi squadrati sono già ampiamente impiegati in iPad Pro oltre che nei portatili professionali MacBook Pro, così l’introduzione di questi elementi anche nei nuovi iPhone Pro 2020 renderebbe ancora più omogeni tra di loro i dispositivi di punta di Cupertino. Per quanto riguarda invece l’introduzione di una quarta fotocamera sul retro, ricordiamo che negli iPhone 2020 è atteso l’arrivo di una fotocamera a tempo di volo, in inglese siglata ToF dalle iniziali di Time of Flight. Questa componente lavora insieme a un sensore a infrarossi che emette un segnale di luce per poi calcolare quanto tempo intercorre tra l’emissione del fascio e il ritorno al sensore dopo che la luce ha colpito gli oggetti e l’ambiente circostante.

In questo modo viene creata una mappa di profondità utile sia per migliorare fotografie e ritratti, ma in grado di migliorare sensibilmente anche le funzioni di realtà aumentata su cui Apple sta investendo molto: sempre per il 2020 è previsto l’arrivo del primo visore AR di Apple. Tenendo conto che Apple ha introdotto per la prima volta una tripla fotocamera in iPhone 11 Pro è possibile che mantenga questa configurazione con l’aggiunta di un sensore ToF solitamente molto più piccolo di un obiettivo tradizionale per fotocamera.

In ogni caso PhoneArena da cui riportiamo alcuni render iPhone 12, ha optato per un quarto elemento identico agli altri per ragioni di equilibrio nel design. Così in definitiva questi concept mostrano realisticamente come potrebbe cambiare il design dei prossimi iPhone, anche se singoli elementi e l’aspetto finale dei terminali potrebbe risultare diverso da quello che Apple presenterà a settembre 2020.

Tutto quello che sappiamo finora dei nuovi iPhone 2020 è riassunto in questo articolo. Per chi invece desidera conoscere tutto dei nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro può consultare questo approfondimento di macitynet.