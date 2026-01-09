Al CES 2026 Bosch dichiara guerra al mercato nero delle eBike con il nuovo Passaporto Digitale

Al CES 2026 di Las Vegas, la divisione eBike Systems di Bosch ha presentato una soluzione che promette di intensificare il contrasto ai furti di biciclette elettriche. L’azienda tedesca ha deciso di affiancare ai tradizionali sistemi di protezione fisica una barriera digitale volta a colpire la rivendibilità della refurtiva, vero motore dei furti.

Il cuore di questa nuova strategia risiede in un aggiornamento dell’app eBike Flow, disponibile dalla fine di gennaio 2026, che permette ai proprietari di segnalare tempestivamente il furto della propria bici o della singola batteria direttamente dallo smartphone. Una volta attivata questa segnalazione nel database centrale, il componente viene digitalmente “macchiato”, innescando una serie di reazioni a catena che ne rendono quasi impossibile l’utilizzo o la vendita da parte di terzi.

Se un ladro o un ignaro acquirente tentasse di connettere la bici rubata al proprio account tramite l’app, il sistema riconoscerebbe il seriale segnalato, bloccando permanentemente la connessione e mostrando un avviso esplicito sullo stato illecito del mezzo.

Doppia protezione

A quanto sopra si aggiunge anche un altro livello di protezione. Questa rete di sicurezza si estende anche oltre l’interazione diretta con l’utente finale, coinvolgendo la rete di assistenza ufficiale. Qualora la bici venisse portata in officina, infatti, il rivenditore verrebbe immediatamente allertato dell’anomalia non appena collegato il DiagnosticTool, rendendo rischiosa qualsiasi operazione di manutenzione su merce rubata.

Un aspetto particolarmente rilevante di questa tecnologia è la granularità della protezione, che copre non solo l’intera bicicletta ma anche le batterie individuali, spesso oggetto di furti mirati perché facili da smontare e piazzare sul mercato parallelo.

Bosch ha introdotto novità specifiche anche per chi gestisce flotte aziendali o servizi di noleggio. Grazie al ConnectModule, i gestori potranno disattivare o limitare l’assistenza alla pedalata da remoto, una funzione preziosa non solo in caso di furto, ma anche per gestire situazioni di mancata restituzione del mezzo.

L’intera suite di funzionalità sarà rilasciata come aggiornamento software gratuito, confermando la volontà del brand di evolvere la sicurezza attraverso l’ecosistema digitale senza costringere l’utente ad acquistare nuovo hardware.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.