ASUS ProArt al CES 2026: monitor OLED e calibratore per fotografi e videomaker

Al CES 2026 ASUS ha aggiornato la propria proposta dedicata alla content creation puntando su strumenti che affrontano temi concreti per fotografi e videomaker: gestione del colore, HDR, integrazione nei flussi di lavoro e continuità tra produzione e post-produzione.

Le novità della linea ProArt non introducono concetti rivoluzionari, ma affinano soluzioni già consolidate, cercando di rispondere alle esigenze di studi, freelance e creator che lavorano con standard sempre più elevati.

Un display OLED pensato per imaging, HDR e post-produzione

ASUS ProArt Display OLED PA27USD è uno dei prodotti più rappresentativi presentati al CES 2026 per chi opera nel mondo dell’imaging. Il monitor utilizza un pannello QD-OLED da 27 pollici con risoluzione 4K UHD e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, una combinazione che lo colloca chiaramente in ambito professionale. La frequenza di aggiornamento a 240 Hz non è un elemento pensato per il gaming, ma per migliorare la fluidità nelle anteprime video, nelle timeline e nelle fasi di controllo qualità.

Dal punto di vista dell’HDR, il PA27USD offre neri profondi tipici della tecnologia OLED, una luminosità di picco fino a 1000 nit e profondità colore reale a 10 bit. Il supporto ai principali formati di metadati, come Dolby Vision, HDR-10 e HLG, consente di lavorare su contenuti destinati a piattaforme e flussi di distribuzione differenti senza dover cambiare riferimento di visualizzazione.

Un aspetto centrale è la gestione del colore nel tempo. Il monitor integra un colorimetro che consente l’auto-calibrazione, riducendo il rischio di deriva cromatica e semplificando la manutenzione periodica. La compatibilità con software professionali come Calman e Light Illusion ColourSpace CMS facilita l’inserimento del display in pipeline già strutturate.

Anche la connettività è orientata a un uso da studio: 12G SDI per ambienti video professionali, doppie porte Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96 watt e supporto daisy-chain, HDMI e hub USB integrato. Questo permette di collegare notebook, sistemi di acquisizione e storage esterno con un numero ridotto di cavi. Il supporto ergonomico regolabile e il paraluce fisico completano una dotazione pensata per ambienti controllati ma anche per set temporanei o studi luminosi.

Calibrazione e controllo come parte del flusso di lavoro

Accanto ai display, ASUS ha presentato il calibratore ProArt CaliContrO MCA02, un accessorio che affronta il tema della coerenza visiva nei flussi di lavoro creativi. Non si tratta solo di un colorimetro, ma di uno strumento combinato che integra misurazione, calibrazione e controllo diretto del monitor e delle applicazioni.

Il sensore è progettato per misurare fino a 10.000 nit, rendendolo adatto anche a display HDR di nuova generazione basati su LED, OLED e Mini-LED. Supporta la calibrazione software su qualsiasi monitor o laptop e la calibrazione hardware sui display ProArt compatibili, con scrittura diretta delle 3D LUT interne, un aspetto rilevante per chi lavora in ambienti dove la precisione cromatica è critica.

Sul piano operativo, il controllo dell’OSD tramite navigatore a 5 vie, tasti rapidi e feedback aptico consente regolazioni rapide senza interrompere il lavoro. L’integrazione della ASUS Dial virtuale, compatibile anche con Microsoft Surface Dial su Windows, permette di intervenire in tempo reale su parametri di software creativi come zoom, dimensione del pennello o avanzamento della timeline.

La compattezza e la portabilità rendono il MCA02 adatto sia a studi fissi sia a postazioni mobili, aiutando a mantenere una resa visiva coerente tra ambienti diversi.

Postilla: disponibilità e prezzi indicativi in Italia

Secondo le informazioni diffuse a margine del CES 2026, ASUS ProArt Display OLED PA27USD è atteso in Italia nel corso del primo trimestre del 2026, con un prezzo indicativo intorno ai 2.200 euro.

Per ProArt CaliContrO MCA02, la disponibilità è prevista tra fine Q1 e Q2 2026, con un listino stimato tra 350 e 400 euro. I dati potrebbero variare al momento della distribuzione ufficiale.