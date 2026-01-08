Al CES 2026 Timekettle con i dispositivi AI e a conduzione ossea sfida le barriere linguistiche

E’ evidente che l’intelligenza artificiale possa dire la sua anche nel settore della comunicazione multilingue. Ed infatti, questa si prepara a un significativo salto di qualità con l’ultimo annuncio di Timekettle. L’azienda, nota per le sue soluzioni di traduzione basate sull’intelligenza artificiale, ha svelato un importante aggiornamento di sistema che promette di ridefinire l’accuratezza e la naturalezza delle conversazioni in tempo reale.

Al centro di questa evoluzione tecnologica si pongono due innovazioni principali: un selettore di motori di traduzione denominato SOTA (State of the Art) e una tecnologia di acquisizione vocale a conduzione ossea di nuova generazione, entrambe implementate per potenziare le prestazioni degli auricolari W4 Interpreter Earbuds e dell’intero ecosistema del marchio.

Al CES 2026 in corso l’azienda ha spiegato come la vera rivoluzione risieda in ciò che l’utente non vede, ma ascolta. Il nuovo selettore SOTA, infatti, agisce come una regia intelligente e invisibile: il sistema – spiega la società – è in grado di identificare dinamicamente e in tempo reale quale sia il modello di traduzione più performante per una specifica coppia linguistica e per il contesto della conversazione.

La logica alla base di questo sviluppo parte dalla consapevolezza che le lingue non sono tutte uguali; tradurre dall’inglese al coreano richiede strutture diverse rispetto al passaggio dal tedesco all’inglese, così come le sfumature tra spagnolo e cinese differiscono da quelle tra giapponese e francese. Grazie all’integrazione di Large Language Model avanzati e all’evoluzione della piattaforma Babel OS, il sistema assegna quello che può essere definito uno “specialista madrelingua” virtuale a ogni interazione, migliorando drasticamente la fluidità e riducendo quella sensazione di artificialità tipica delle traduzioni automatiche.

Altro aspetto che la società ha migliorato è anche quello di eventuali input audio disturbati, che nel contesto reale potrebbe essere un ostacolo spesso presente. Per ovviare a questo problema, Timekettle usa una tecnologia hardware con un algoritmo ibrido abbinato alla conduzione ossea. Questa soluzione tecnica permette di estrarre le vibrazioni vocali con maggiore nitidezza, isolando la voce dell’utente dai rumori ambientali caotici e distinguendo con precisione i parlanti anche nelle conversazioni a più voci. In questo modo promette un segnale molto più puro, fattore determinante per l’affidabilità dell’output finale, sia che ci si trovi in una riunione d’affari che in un luogo affollato.

Dispositivi a supporto

Tra i dispositivi a supporto di questa nuova tecnologia ci sono gli auricolari W4 Interpreter Earbuds, che vengano presentati come il dispositivo top dall’azienda, anche se l’aggiornamento coinvolgerà l’intera gamma di prodotti a partire dall’inizio del 2026. Le migliorie raggiungeranno anche il modello professionale W4 Pro, pensato per l’uso aziendale, e il traduttore portatile T1 AI, che combinerà l’intelligenza artificiale Edge con il nuovo motore SOTA per superare i suoi attuali standard di velocità.

Allo stesso modo, dispositivi come il T1 Mini, il WT2 Edge, gli auricolari M3 e l’X1 Interpreter Hub beneficeranno di progressi nella segmentazione, nella previsione del contesto e nella resa tonale.

Per quanto riguarda la disponibilità sul mercato, le nuove funzionalità software saranno rilasciate tramite aggiornamenti “over-the-air” a partire da gennaio 2026, con un completamento del rollout previsto entro il primo trimestre dell’anno.

I dispositivi sono acquistabili tramite il sito ufficiale e Amazon, con prezzi che variano dai 113,00 euro per gli auricolari M3, passando per i 340 euro dei W4 Pro.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2026 il link da seguire è direttamente questo.