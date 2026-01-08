Trasforma il tuo salotto in un cinema: ecco la piattaforma streaming che rende i film incredibilmente realistici

Dove vedere lungometraggi come se fossi in una sala cinematografica ma restando comodamente seduto sul divano di casa

Chi non desidera di potersi gustare i film più belli a una risoluzione perfetta, che quasi non ti fa sentire la mancanza del cinema? Da oggi è possibile, il salotto di casa potrebbe trasformarsi in una grande sala, con la comodità di restare seduti sul proprio divano, senza dover uscire.

Guardare un film nell’intimità di casa, soprattutto di inverno, è forse una delle attività più rilassanti che esiste. Grazie a una piattaforma streaming trasformare il salotto di casa in un cinema sarà possibile.

Su quale piattaforma streaming si possono vedere i film in alta risoluzione

E’ Amazon Prime Video che ha deciso di migliorare enormemente la qualità delle immagini, un intervento che garantirà agli utenti la visione di film – e di qualsiasi altro contenuto – in una risoluzione perfetta, proprio come quella del cinema.

Grazie a questo aggiornamento della nota piattaforma streaming sarà possibile guardare film e altro con immagini molto più vivide e realistiche. Un grandissimo passo in avanti che non potrà non far piacere ai tantissimi utenti Amazon Prime Video. Per poter visionare contenuti con questa risoluzione più alta, però, sarà necessario avere un dispositivo di ultimissima generazione, che appunto possa supportare immagini del genere.

Molte ultime Smart TV Samsung garantiscono questo genere visione, che avviene grazie ai Micro RGB, un passo in avanti per la visione della televisione. La novità risiede nel fatto che i vecchi televisori hanno una retroilluminazione a LED, che generalmente utilizza LED bianchi o blu. Questa tecnologia, invece, utilizza LED rossi, verdi e blu e ognuno trasmette luce in modo del tutto indipendente, garantendo così una risoluzione fenomenale.

La prima piattaforma streaming che offrirà contenuti a questa risoluzione sarà Amazon Prime Video, basterà scegliere la gamma di televisori Samsung Micro RGB 2026 e iniziare a godersi una visione che sembra arrivare davvero da un altro pianeta. Il vicepresidente della tecnologia di Prime Video, ha così commentato questo passaggio: “HDR10+ Advanced segna un balzo in avanti nella qualità delle immagini in streaming e siamo entusiasti di essere i pionieri del supporto per questa nuova tecnologia su Prime Video“.

All’inizio questa risoluzione sarà disponibile solo su alcuni titoli selezionati, ma l’intenzione di Amazon Prime Video è quella di allargare l’offerta e, in futuro, estendere questa possibilità all’intera libreria della piattaforma streaming. Si tratta di un importante passo in avanti, soprattutto per il pubblico.