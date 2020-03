Al via CeC on air

Tutto quello che ti serve, a portata di mano, come in store. In casa C&C Apple Premium Reseller nasce C&C on air, uno spazio in onda su facebook, dedicato al pianeta Apple.

Gli Apple Specialist di C&C saranno live sul social network più diffuso al mondo per farti conoscere tutti i segreti dei device made in Cupertino e per suscitare la tua curiosità.

Due appuntamenti al giorno, alle 11:00 e alle 18:00, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, per raccontare tutte le opportunità offerte dai device Apple, in questo momento storico che ci costringe a restare a casa. Primo appuntamento oggi venerdì 20 marzo alle ore 18.

‍Replicare l’esperienza in store sul web: è questo l’obiettivo degli esperti C&C che durante i live in onda su facebook, risponderanno alle tue curiosità sul mondo Apple. Non solo, ti offriranno la possibilità di usufruire di speciali codici sconto da utilizzare sullo shop online entro la mezzanotte, la consegna è gratuita e veloce.

Cosa resta da fare? Seguire C&C su facebook per essere aggiornati su tutti gli appuntamenti. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti a facebook e metti “like” alla pagina di C&C Consulting – Apple Premium Reseller.