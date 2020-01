Amazon liquida gli iPhone XS: 256 GB a 825 €, 512 GB a 987 €

Continua martellante la campagna sconti di Amazon sugli iPhone XS ma gli sconti sembrano giunti ora al prezzo più basso nel tentativo di liberare i magazzini. Ad altro non si può pensare quando si vede che iPhone XS nel generosissimo taglio da 512 GB subisce un poderoso taglio di listino e scende a 987 €, il 38% meno del prezzo ufficiale e la versione da 256 Gb costa 825 €. (-33%)

iPhone XS è un prodotto ancora di alto livello, nonostante la scelta di metterlo fuori produzione (per non fare troppa concorrenza ad iPhone 11 Pro). Lo provano le sue caratteristiche:

Display Super Retina (OLED) da 5,5” con HDR

Resistenza a polvere e acqua di grado IP68 (profondità massima di 2 metri fino a 30 minuti)2

Doppia fotocamera da 12MP con doppia stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP; modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità e Smart HDR

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay3

A12 Bionic con Neural Engine di nuova generazione

Ricarica wireless (con i caricabatterie Qi)4

Di questo smartphone abbiamo detto largamente nella nostra recensione che vi invitiamo a leggere. Il suo punto forte sta nello schermo, che è un OLED. ancora oggi, dopo il rilascio di iPhone 11 Pro, straordinario e nella capacità della memoria: 256 GB o addirittura 512 GB sono una quantità per foto e filmati.

Il confronto con iPhone 11 Pro oppure iPhone 11 Pro Max non si pone al prezzo attuale; un risparmio di 500 euro valgono largamente la fotocamera con due lenti invece che tre e alcuni affinamenti che 11 Pro presenta e invece iPhone XS no. Tenete conto che a 825 euro oggi non si compra un iPhone 11 da 64 GB, telefono che, secondo noi, è ancora inferiore ad iPhone XS. Per avere un iPhone 11 Pro da 512 si devono invece spendere 1589 euro.

