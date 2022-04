I dispositivi tecnologici e gadget iconici che possono valere una fortuna

La tecnologia fa invecchiare tutto molto velocemente, ma il valore di alcuni dispositivi e gadget iconici equivale a un tesoro o a una piccola fortuna, come rileva una ricerca realizzata da Ebuyer, uno dei più grandi rivenditori indipendenti di elettronica di consumo in Regno Unito.

Potrebbe anche trattarsi di dispositivi e gadget ormai impolverati e inutilizzati da anni: per ognuno viene indicato il prezzo attuale, se fossero venduti oggi, tenendo conto dell’inflazione, oltre a eventuali edizioni speciali e limitate il cui valore spesso raggiunge somme da capogiro. Alcuni utenti potrebbero avere in casa un piccolo tesoro senza nemmeno saperlo.

Per esempio il primo personal computer PC IBM 5150 che al momento del rilascio nel 1981 costava circa 1.500 dollari, oggi costerebbe circa 4.600 dollari. Invece chi volesse acquistare un esemplare originale ancora funzionante dovrebbe sborsare quasi 2.900 dollari, poco meno di 2.700 euro.

Andando ancora più indietro nel tempo, la fotocamera Polaroid istantanea più famosa di sempre è stata introdotta nel 1977 al prezzo di 99 dollari: oggi varrebbe 450 dollari. Ma il modello quasi contemporaneo Polaroid OneStep degli anni ’70 potrebbe arrivare a valore fino a 150.000 dollari visto che ne sono state prodotte solamente sei in tutto il mondo.

L’allora onnipresente Sony Walkman originale lanciato nel 1979 al prezzo di circa 150 dollari, oggi costerebbe 570 dollari. Il dispositivo ha sdoganato l’uso delle cuffie negli spazi pubblici: ne sono stati venduti 400 milioni di unità, aprendo le porte per i lettori portatili successivi, come quelli per CD e soprattutto Apple iPod. I pochi fortunati che possiedono ancora il modello più costoso Signatures Series Walkman Digital Music Player possono sperare di incassare fino a 3.200 dollari, poco meno di 3.000 euro.

Anche il piccolo e rivoluzionario Nintendo Game Boy, il primo a portare i videogiochi in tasca, è annoverato tra i dispositivi più iconici di sempre: è stato un best seller per tutti gli anni ’90 e ne sono stati venduti oltre 200 milioni di unità fino al modello Game Boy Advance.

Quello originale del 1989 si comprava a 69,99 dollari, che oggi equivalgono a 150 dollari, quindi più economico dei 299 dollari di Nintendo Switch che però funge anche da console da salotto. In questo caso per raggiungere valori interessanti occorre una versione speciale o limitata, come per esempio il modello Pokémon Game Boy Advance SP Charizard Edition che può arrivare a valore fino a 15.000 dollari ma solo se in condizioni perfette.

Sony PlayStation, prima versione del 1995 era proposta a 299 dollari, prezzo che oggi inflazione inclusa sarebbe di 783 dollari, quindi addirittura di più dei 500 dollari di listino richiesti per PlayStation 5, sempre che si riesca a trovarne una. Anche qui si fa sentire l’effetto edizione speciale: un modello della serie PlayStation 1 – 10 Milioni Edition, realizzata in solamente 100 copie per celebrare i 10 milioni di vendite, è stato venduto a 9.000 dollari, circa 8.350 euro.