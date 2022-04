iPhone 14 forse sarà disponiible anche nel colore viola

La prossima linea di iPhone 14 avrà nuovi colori (tra cui un nuovo viola) e un design tutto nuovo per il flash: lo sostiene una indiscrezione apparsa fugacemente sul social media cinese Weibo, che svelava l’intera gamma di opzioni di colore per i nuovi telefoni di Apple in arrivo a settembre.

Secondo quanto c’era scritto nel messaggio, ora sparito, la linea base di iPhone 14 sarebbe stata disponibile in nero, bianco, blu, rosso e viola, mentre per la gamma Pro presumibilmente si dovrebbe poter scegliere tra grafite, oro, argento e viola, quest’ultima con una finitura unica che cambierebbe tonalità in base all’incidenza della luce.

Nel messaggio come dicevamo si accennava anche al fatto che questi nuovi telefoni monteranno un nuovo flash True Tone che apparirebbe come una specie di «piccolo cerchio dentro un cerchio più grande» e quindi in contrasto con il design attuale, che raggruppa due piccoli LED all’interno di due emisferi separati.

Negli ultimi anni Apple si è sbizzarrita in fatto di colori, perciò un viola per i prossimi iPhone 14 sembra un’idea piuttosto plausibile, dato che un viola per altro c’è già stato con la linea di iPhone 12, introdotto a metà ciclo del telefono (era aprile 2020, ndr). Questa variante ha riscosso successo anche con iMac da 24 pollici, con iPad mini di sesta generazione e con iPad Air 2022, tutti disponibili per l’appunto anche in tonalità violacea.

Supponendo che il bianco e il nero di iPhone 14 corrispondano agli attuali Midnight e Starlight, la nuova gamma di colori significherebbe che Apple interromperà la produzione del Pink e del Green di iPhone 13 nonché del Sierra Blue e dell’Alpine Green dei 13 Pro. Escludendo l’aggiunta di un nuovo colore a metà ciclo, come è stato anche per il Green e l’Alpine Green degli ultimi iPhone a marzo, secondo la fonte gli iPhone 14 in tutte queste colorazioni arriveranno subito anziché attendere qualche mese per aggiungerne un’altra.

Tutto quello che sappiamo sugli iPhone 14 è in questo articolo.