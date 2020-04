Alcuni MacBook Air e MacBook Pro 2013 e 2014 diventano vintage: ecco i modelli

Ad aprile diventeranno “vintage” alcuni modelli di MacBook Air e MacBook Pro 2013 e 2014. Lo recita un memo interno di Cupertino nel quale sono elencati alcuni MacBook Air e MacBook Pro 2013 e 2014 che saranno aggiunti alla lista di prodotti che Apple considera vintage o obsoleti:

MacBook Air 11″ metà 2013

MacBook Air 13″ metà 2013

MacBook Air 11″ inizio 2014

MacBook Air 13″ inizio 2014

MacBook Pro 13″ metà 2014

Apple aggiornato periodicamente l’elenco dell’hardware considerato “vintage e obsoleto”, prodotti per i quali la casa non offre più assistenza. In particolare, “vintage” sono considerati i prodotti la cui produzione è stata interrotta “più di cinque, ma meno di sette anni fa”; i prodotti “obsoleti” sono quelli di cui è stata interrotta la produzione più di sette anni fa. Per quest’ultimi Apple non offre più assistenza per l’hardware, senza alcuna eccezione e i service provider non possono ordinare parti di ricambio.

L’elenco è utile a tutti i possessori di un prodotto Apple che ha guasti a malfunzionamenti, per sapere se è in qualche modo ancora in grado di avere assistenza e supporto per esso o se, invece, semplicemente tutto quello che può farlo è smaltirlo come rifiuto elettronico non più funzionante.

A questo indirizzo la pagina in italiano con i prodotti vintage e obsoleti che, nel momento in cui scriviamo, è aggiornata al 31 marzo 2020