Alexa+ invade Amazon Music, l’AI diventa il tuo DJ personale

Uno dei servizi di streaming di musica più importanti al mondo ha integrato un assistente vocale basato su Intelligenza artificiale: lo ha appena fatto Amazon negli USA con il suo servizio Amazon Music ora dotato di Alexa+.

Per il momento si tratta di un accesso limitato in beta per gli utenti abbonati a qualsiasi piano a pagamento, purché iscritti al programma Alexa+ Early Access. Chi abita negli USA può già iniziare a sfruttare Alexa+ per usare Amazon Music in modo completamente nuovo a partire dall’app omonima per iPhone e Android.

L’entusiasmo è nei toni e nei numeri del comunicato Amazon. Secondo il colosso dell’e-commerce gli ascoltatori con Alexa+ hanno ascoltato quasi il 70% di brani in più ed esplorato tre volte più musica rispetto agli ascoltatori che usano Alexa in versione originale senza AI.

L’impennata nelle statistiche è spiegata dalla funzioni offerte da Alexa+ con AI. Invece di ascoltare e interpretare male ordini singoli, ora l’assistente Amazon comprende molto meglio il parlato e offre una esperienza molto più colloquiale.

Come siamo abituati dai chatbot e dai modelli LLM, Alexa+ è in grado di rispondere sia a domande specifiche che richieste generiche. Le si può chiedere di generare playlist personalizzate anche specificando richieste complesse, come per esempio musica per guidare in autostrada di notte o lungo una spettacolare litoranea al mare al tramonto, una playlist rilassante con vibrazioni R&B per alleviare l’ansia e così via.

MA le si può anche chiedere di scoprire qual è la canzone sentita in un momento preciso di un film, oppure di trovare il brano a partire da solamente poche parole che si ricordano del testo. Ma oltre che un interlocutore e segugio capace, Alexa+ in Amazon Music funge anche come una sorta di DJ personale, sempre disponibile.

Infatti l’assistente di Amazon offre riconoscimento di base dei brani, ma se lo si richiede spiega anche il significato del testo, permette di esplorare le discografia degli artisti, identifica le origini dei campioni audio, infine può anche spiegare l’evoluzione dei generi musicali attraverso decenni e regioni.