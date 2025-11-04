Facebook Twitter Youtube

Disponibile WhatsApp per Apple Watch

Di Mauro Notarianni
Dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti, è ora ufficialmente disponibile WhatsApp per Apple Watch.

L’app, come è facile immaginare, permette di inviare risposte, reazioni, condividere vocali, consultare la cronologia dei messaggi, tutto dal braccio, senza bisogno di aprire l’app sul telefono.

Meta spiega che, Ootre a leggere e rispondere ai messaggi, per la prima volta WhatsApp su Apple Watch supporta molte delle funzioni richieste da tempo dagli utenti:

Notifiche chiamate: possibilità di vedere chi ci sta chiamando senza dover guardare l’iPhone.

  • Messaggi completi: possibilità di leggere i messaggi WhatsApp completi sull’Apple Watch. Anche i messaggi lunghi sono visibili direttamente dal polso.
  • Messaggi vocali: ora possibile registrare e inviare messaggi vocali.
  • Reazioni ai messaggi: è stata aggiunto la possibilità di inviare reazioni rapide con emoji ai messaggi ricevuti
  • Gestione file multimediali: possibilità di vedere immagini e sticker nitidi sul Apple Watch.
  • Cronologia chat: possibilità di vedere più contenuti della cronologia chat sullo schermo quando si leggono i messaggi
Immagine di wabetainfo.com

Solo l’inizio secondo Meta

Meta spiega che “questo è solo l’inizio per migliorare ulteriormente l’esperienza di WhatsApp sul Apple Watch”, sottolineando che, come sempre, le chiamate e i messaggi personali sono protetti dalla crittografia end-to-end.

La nuova app WhatsApp per Apple Watch richiede Apple Watch Series 4 o versioni successive, con watchOS 10 o versioni successive e si scarica da qui. Potete anche aprire l’App Store dall’Apple Watch, cercare “WhatsApp Messenger” (attenzione alle app con nomi simili) e installarlo scegliendo “Ottieni”.

Assicuratevi che l’app su iPhone sia aggiornata.

