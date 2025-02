Alexa pronta per Sanremo con nuove esperienze

Pubblicità

Alexa è pronta a celebrare la 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Anche quest’anno, l’assistente vocale di Amazon accompagnerà gli italiani durante l’evento musicale, non solo con pronostici e pagelle, ma anche con nuovi contenuti esclusivi, tra cui una speciale dedica musicale alla “città dei fiori” e singolari quiz interattivi.

Una delle novità è un format, diventato super virale sui social, a cui neanche Alexa ha saputo resistere. Alla richiesta “Alexa, sputa fatti su Sanremo”, gli utenti potranno ascoltare curiosità spassose e irriverenti sul Festival, come “Ormai non si va a Sanremo per vincere, ma per diventare un meme” o “C’è sempre un momento cringe e, ammettiamolo, lo aspettiamo tutti”. Perle di saggezza, tutte da scoprire, che promettono di catturarare con ironia lo spirito del più importante appuntamento della musica italiana.

Gli appassionati del Festival potranno anche divertirsi con un nuovo quiz interattivo, semplicemente chiedendo “Alexa, apri il quiz di Sanremo”. Un gioco che indaga le opinioni degli utenti, esplorando diversi aspetti della storia della kermesse, dal miglior conduttore agli outfit più memorabili, dalle motivazioni che spingono gli italiani a seguire Sanremo con tanto trasporto alle canzoni che si sono trasformate da flop del Festival a top della musica italiana, come Il Ragazzo della via Gluck di Celentano o Vita spericolata di Vasco Rossi. Quali risposte daranno gli utenti? Avranno preferito Pippo Baudo o Amadeus? Saranno rimasti più colpiti dagli orsacchiotti di Dargen D’Amico o dal maxi fiocco indossato dai Ricchi e Poveri? Dopo aver risposto ad alcune domande, al termine del quiz ognuno riceverà un messaggio personalizzato basato sulle proprie risposte.

I più impazienti di ascoltare i brani in gara possono iniziare a scaldare la voce, perché la hit inedita di Alexa è già disponibile. Alexa, infatti, omaggia il Festival con un pezzo originale tutto dedicato a Sanremo. Basterà dire “Alexa, canta la canzone di Sanremo” per ascoltare un brano che celebra l’atmosfera magica del Festival, tra glitter, fiori e l’inconfondibile energia della riviera ligure. Il testo, scritto appositamente per l’occasione, cattura l’essenza della manifestazione con riferimenti alla celebre scalinata dell’Ariston e all’atmosfera di festa che pervade la città.

Alexa, inoltre, non mancherà di condividere i suoi pronostici sul vincitore. Alla domanda “Alexa, chi vincerà Sanremo?”, l’assistente vocale rivelerà i suoi favoriti: si sbilancerà o gli utenti dovranno accontentarsi di vaghe risposte? Mentre, per chi volesse conoscere le sue preferenze personali, basterà chiedere “Alexa, chi sono i tuoi preferiti di Sanremo?” e scoprire per quali artisti in gara riserva il proprio tifo. Come da tradizione, tornano anche le pagelle, disponibili a partire dalla prima serata dell’11 febbraio semplicemente dicendo “Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo”. Dopo ogni esibizione, gli spettatori potranno richiedere le valutazioni delle performance e i voti dei propri artisti preferiti, come ad esempio “Alexa, dimmi il voto di Elodie” o “Alexa, che voto hai dato a Tony Effe?”, confrontando le proprie impressioni con quelle dell’assistente vocale con l’orecchio più allenato d’Italia.