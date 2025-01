Lo spremiagrumi Alessi disegnato di Stark a solo 71,99€

Black Friday, lo spremiagrumi Alessi disegnato di Stark a solo 50,99€

Pubblicità Tra i tanti prodotti in sconto di Amazon tantissimi molti sono interessanti per essere di grande impatto. Ricade in questo orizzonte Juicy Salif di Alessi, uno spremiagrumi di altissima qualità e di design che scende a 71,99€ (invece di 85€, prezzo di listino). Questo accessorio per la cucina ha le seguenti caratteristiche Materiale: fusione di alluminio leggero e resistente in grado di entrare a contatto con tutti i cibi. Non può essere lavato in lavastoviglie

Dimensioni: altezza 29 centimetri, diametro 14 centimetri

Colori disponibili: argento, bianco Juicy Salif è prodotto in alluminio di alta qualità, il corpo è solcato dalle inconfondibili scanalature progettate per estrarre fino all’ultima goccia di succo fresco, senza sprechi. Creato per spremere limoni si presta anche ad altri agrumi. Oltre a essere funzionale e versatile, Juicy Salif è anche un oggetto di design iconico, disegnato da Philippe Starck, un nome ben noto a chi legge il nostro sito. Starck ha disegnato una lunga serie di prodotti per il mondo Apple, oltre che Venus lo yacht che Steve Jobs voleva usare per girare il mondo una volta in pensione e che ora è utilizzato dalla sua famigli. L’iconico spremiagrumi Juicy Salif è forse l’oggetto che più di ogni altro esemplifica lo spirito innovatore di Philippe Starck. Era il 1990 quando il designer, in vacanza al mare in Italia, rimase folgorato dalla forma del polpo che stava mangiando. Sulla tovaglietta, iniziò ad abbozzare un oggetto semplice ma sorprendente per spremere i limoni – l’embrione di quello che sarebbe diventato un successo mondiale, destinato a rivoluzionare il concetto di design e degli utensili per la cucina. Juicy Salif come accennato è un perfetto regalo per parenti e amici e anche per noi stessi. Messo sul piano della cucina non solo diventa utile ma arreda e nello stesso tempo permette a chi lo riceve come dono e a chi lo regala di mostrare buon gusto ed originalità uniti a funzionalità. Lo spremiagrumi Juicy Salif costerebbe 85 €. Lo pagate solo 71,99€

