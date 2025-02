OpenAI e Iliad investono per l’intelligenza artificiale in Europa

Pubblicità

Sam Altman di OpenAI annuncia l’espansione della società in Europa con un nuovo ufficio a Monaco, per portare l’Intelligenza Artificiale al maggior numero possibile di società, organizzazioni e utenti nel Vecchio Continente: investimenti AI annunciati anche da iliad per infrastrutture e datacenter in Europa.

Annunci e comunicati si intensificano in vista dell’evento Artificial Intelligence Action Summit che inizia lunedì 10 febbraio a Parigi, a cui parteciperanno diversi capi di stato UE e ufficiali di governo, dove Sam Altman è atteso.

Insieme all’annuncio del nuovo ufficio OpenAI di Monaco, parlando all’università Tecnica di Berlino, l’amministratore delegato di OpenAI ha dichiarato di voler portare anche in Europa un progetto simile a quello Stargate statunitense.

Ricordiamo che si tratta di uno dei primi annunci della seconda presidenza Trump, un investimento congiunto tra OpenAI, Softbank, Oracle di ben 500 miliardi di dollari per costruire datacenter AI in diverse località USA.

Altman ha rinnovato l’invito agli europei e all’UE di abbracciare le tecnologie AI, altrimenti si corre il rischio di rimanere indietro rispetto al resto del mondo, come riporta Reuters. Un avvertimento che suona anche un po’ come consiglio ad alleggerire le severe normative UE in campo AI. Naturalmente Sam Altman precisa che OpenAI rispetterà qualsiasi legislazione di settore.

Iliad investe 3 miliardi in datacenter AI in Europa

Gli investimenti in campo Intelligenza Artificiale continuano a registrare numeri record: negli scorsi giorni anche il gruppo di telecomunicazioni francese iliad ha annunciato investimenti per 3 miliardi di euro nella sua controllata OpCore che gestisce 13 datacenter della società.

Si inizierà con potenziamenti nell’ordine di centinaia di megawatt nel breve periodo, con l’obiettivo sul lungo termine di creare diverse gigawatt di potenza di calcolo in Europa. L’operatore ha anche annunciato un accordo con Mistral AI per rendere disponibile il modello Le Chat Pro ai oltre 15 milioni di utenti iliad francesi.

