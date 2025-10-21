Allarme rosso in tutta Italia: allerta truffe digitali, chi rischia grosso online

Sono sempre di più e di diverse tipologie le frodi online, chi sono le vittime per eccellenza di questa rete di cyber criminali

Le truffe digitali in Italia sarebbero sempre più in aumento e c’è una particolare fascia d’età che ne sarebbe più vittima. Questo dipenderebbe dal fatto che non ci sarebbe una giusta educazione finanziaria e, dunque, la rete è diventata “terreno fertile” per i malintenzionati.

Sono sempre di più le segnalazioni di truffe che avvengono in rete, insidiose e studiate ad hoc per raggirare povere vittime che, credono di interloquire con esperti o funzionari di banca, cadendo così nel tranello.

Truffe online in aumento, chi sono le maggiori vittime

La nuova edizione dell’Osservatorio sull’Educazione Finanziaria, analisi effettuata da Skuola.net con la Banking Academy di Esg Italy di UniCredit, ha evidenziato come la maggior parte dei giovani non ha la giusta educazione finanziaria per sapere riconoscere quando si è dinanzi a una truffa o comunque avere un qualsiasi tipo di competenza economica.

Un quadro allarmante che evidenzia come un gran numero di ragazzi, il 52%, non è alfabetizzato su temi finanziari, investimenti e argomenti che gravitano attorno a questo universo. Si tratterebbe, dunque, di tutte potenziali vittime di truffe e raggiri in rete, su promesse di guadagni facili, investimenti sicuri e chi ne ha più ne metta. Da qui emerge l’importanza di una corretta educazione finanziaria, in questo senso la Banking Academy di ESG Italy di Unicredit si occupa di educazione finanziaria nelle scuole, tempo in cui ha formato più di 35.000 giovani su temi che riguardano la corretta gestione del denaro, l’importanza della conoscenza per fare un qualsiasi genere di investimento e la sostenibilità.

In un momento in cui si assiste, soprattutto sui social, alla proliferazione di inviti a investire in criptovalute, molti dei quali sono davvero appetibili, avere una buona conoscenza del tema aiuta a non cadere nella trappola dei truffatori. Cyber criminali, approfittando del desiderio di guadagno in tempi rapidi, riescono a creare sistemi di truffe che spingono i giovani a investire a occhi chiusi in qualcosa di cui non conoscono praticamente nulla. Se a questi tentativi di frodi si aggiungono le innumerevoli truffe online che in questi tempi dilagano in rete, tra phishing e chi ne ha più ne metta, ecco perché il tema dell’educazione finanziaria è più che mai attuale. Un’educazione che possa fornire gli strumenti necessari a raggirare tutte queste truffe, che sono sempre più pericolose.