Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Internet » Amazon Web Service spiega il down della sua piattaforma
Internet

Amazon Web Service spiega il down della sua piattaforma

Di Mauro Notarianni
Amazon Web Service spiega il down della sua piattaforma - macitynet.it

Lunedì 20 ottobre si è verificato un colossale down della piattaforma AWS (Amazon Web Services), inconveniente che ha reso molti siti e servizi irraggiungibili.

L’inconveniente si è protratto per diverse ore e AWS ha infine riferito di avere risolto il problema principale che ha causato il disagio, evidenziando che in alcuni casi potrebbe essere necessario attendere ancora per risolvere i problemi (“Potrebbe esserci una latenza aggiuntiva e alcuni servizi potrebbero avere un arretrato di lavoro da smaltire, richiedendo più tempo per l’elaborazione completa).

Dati di downdetector hanno confermato il down avvertito nel nostro Paese ad esempio con Canva, Perplexity, con piattaforme di gaming quali Roblox, Clash Royale, Clash of Clans e Brawl Stars. Negli USA sono stati segnalati problemi con Fortnite, Snapchat, ring, con piattaforme di Autodesk per la progettazione, con Duolingo, Zoom e tanti altri siti, incluse piattaforme di streaming quali max e Prime Video.

Amazon Web Service spiega il down della sua piattaforma - macitynet.it

La spiegazione di AWS

La sussidiaria di Amazon ha prima confermato un “aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi”; successivamente (quando era il pomeriggio in Italia) di  “tassi di errore significativi per le richieste effettuate all’endpoint DynamoDB nella regione US-EAST-1” (Stati Uniti orientali, in particolare nella Virginia settentrionale dove si trovano vari data center) e ancora di “problemi di connettività di rete” che hanno interessato  “servizi AWS come DynamoDB, SQS e Amazon Connect nella regione US-EAST-1” (qui le varie comunicazioni dell’azienda man mano che passavano le ore).

AWS ha confermato ancora nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre di avere identificato “un problema ha avuto origine all’interno della rete interna di EC2” e nelle successive ore la situazione è in gran parte tornata alla normalità.

AWS è una infrastruttura alla base di moltissime realtà online. I servizi della piattaforma sono operativi in diverse aree geografiche in cui è stato suddiviso il globo. Soluzioni AWS sono sfruttate non solo da privati ma anche da governi e realtà del calibro di Netflix, Siemens, Lloyds Bank, Bmw, Pfizer, AirBnb, Adobe e Spotify, ma anche Slack, Snapchat e Reddit tra i social, e poi Fortnite, Uber e Perplexity.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

Differenze MacBook Air - macitynet.it

Ancora Festa Prime per il MacBook Air M4, solo 939 €

Amazon sconta al super minimo il MacBook Air da 256 GB. Solo 939 euro per una macchina pronta per l'Intelligenza Artificiale, perfetta per tempo libero, intrattenimento, scrittura ed ufficio.
Articolo precedente
Tapis Roulant Mobvoi Ultra, perfetto per casa e ufficio solo 172,99 €
Articolo successivo
Allarme rosso in tutta Italia: allerta truffe digitali, chi rischia grosso online

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.