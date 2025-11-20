Allarme smartphone, quella lucina verde (o arancione) può metterti in serio pericolo: solo pochi lo sanno

Allarme smartphone: se si accende una lucina verde o arancione potresti essere pericoloso: in pochi lo sanno.

L’uso del cellulare è oggi parte del quotidiano di ognuno: è un oggetto di cui non si può fare a meno, necessario al lavoro ma anche nella vita privata. Oltre ad essere un mezzo di comunicazione, gli smartphone di ultima generazione sono dei veri e proprio mini pc, con che dispongono di diverse funzioni. La presenza costante del cellulare nel quotidiano ha comportato una sorta di maggiore tolleranza nei confronti dell’invasione della privacy, spesso le applicazioni presenti sul cellulare superano dei confini del privato di cui spesso non si è a conoscenza.

La tutela della privacy va sempre protetta e per questo occorre saper gestire al meglio gli apparecchi elettronici di cui si dispone quotidianamente: cellulare, tablet e pc, sono spesso delle “spie” che acquisiscono informazioni del nostro privato. In molti non fanno caso che in diverse circostanze si può accendere una lucina verde o arancione sul cellulare: una sorta di allarme visivo che avverte dell’uso improprio della telecamera o microfono.

Esistono infatti dell’app che data la loro funzionalità possono usare la telecamera e microfono, anche quando il telefono non è in uso. E’ possibile che sia stato concesso l’accesso e per questo è bene prima di tutto controllare nell’impostazioni i vari permessi legittimati. Ma può succedere che l’applicazioni raggiri l’utente con degli appositi malware e utilizzi telecamera e microfono per conoscere dettagli del privato. Occorre per esempio fare molta attenzione quando si concede il permesso apparentemente limitato di “Solo per questa volta”.

L’uso improprio di telecamere e microfono: come evitarlo

Per evitare l’uso improprio di telecamere e microfono dello smartphone è bene controllare tutti i permessi concessi ad ogni app, e anche di testare le potenzialità del cellulare. E’ importante conoscere quale sono le app che possono lavorare in background e revocare così tutte le autorizzazioni.

Poi si possono fare dei test come accertarsi se la batteria in modalità aereo si surriscalda eccessivamente o si esaurisce in fretta. Se si verificano questi due eventi c’è qualcosa di anomalo. Di conseguenza quando appare la lucina verde o arancione, funzione oggi presente in tutti i telefoni, occorre prestare maggiore attenzione visto che microfono e telecamera potrebbero essere stati attivati e non in modo legittimo.

Da sottolineare che tra le app più invasive e anche molto popolari, ci sono la torcia e gli scanner QR, a cui si possono concedere accessi non palesemente permessi.