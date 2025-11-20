Nvidia sfodera la trimestrale perfetta

Il mercato teme che scoppi la bolla AI ma la trimestrale Nvidia dice tutt’altro: nel terzo trimestre 2025 fatturato e profitti crescono a ritmi impressionanti, la società vende tutte le GPU che riesce a costruire e, sopratutto, prevede che la domanda elevata proseguirà, non per mesi ma per anni.

I numeri

I risultati finanziari Nvidia superano sia le aspettative della società che quelle degli investitori. Il fatturato è di 57 miliardi di dollari, rispetto ai 55,2 miliardi attesi: l’aumento è del 62% rispetto allo stesso periodo del 2024.

I profitti salgono fino a 31,9 miliardi di dollari, una crescita del 65% rispetto ai 19,3 miliardi dello scorso anno. L’utile per azione EPS è di 1,30 dollari, contro le previsioni che indicavano 1,26$. L’anno scorso nel terzo trimestre l’utile per azione era stato di 0,81$ mentre il fatturato ammontava a 35,1 miliardi di dollari.

Il settore gaming, che per anni è stato il business portante di Nvidia, ha fatturato 4,3 miliardi di dollari, una crescita del 30% e solo di un soffio inferiore ai 4,4 miliardi attesi. La divisione da cui ora dipende tutto è quella data center naturalmente, che conta per 51,2 miliardi di dollari di fatturato, mentre le stime indicavano 49,3 miliardi. La crescita è di 10 miliardi di dollari in tre mesi.

Nvidia vende tutto ciò che riesce a costruire

Negli ultimi mesi è aumentato sensibilmente il timore dello scoppio della bolla AI, tra quotazioni stratosferiche delle società del settore e mega contratti con finanziamenti circolari tra i principali colossi della tecnologia.

Per questa ragione i risultati Nvidia erano attesi come il momento della verità, il singolo evento che poteva rafforzare l’andamento attuale della borsa oppure fare crollare tutto. Una temuta bolla AI che molti paragonano al crollo della prima era Internet ed e-commerce avvenuto nel 2000.

Ma i numeri di Nvidia e le dichiarazioni del CEO Jensen Huang raccontano una storia completamente diversa. Secondo il dirigente riportato da Reuters “Le vendite di Blackwell sono fuori scala e le GPU cloud sono esaurite”, salvo poi correggere leggermente il tiro precisando che Nvidia dispone tutti i chip e le GPU che i clienti vogliono comprare e che la società vende tutto ciò che riesce a produrre.

Le previsioni per il quarto trimestre e oltre

Le parole di Huang sono sostenute dai numeri previsti da Nvidia per il quarto trimestre: Wall Street indicava 62 miliardi di dollari di fatturato, invece la società punta a 65 miliardi di dollari. “Si è parlato molto di una bolla dell’intelligenza artificiale. Dal nostro punto di vista, vediamo qualcosa di molto diverso” ha dichiarato Huang nella conferenza dei risultati.

“Siamo entrati nel circolo virtuoso dell’AI. L’ecosistema dell’AI sta crescendo rapidamente, con più nuovi produttori di modelli di base, più startup IA, in più settori e in più paesi. L’AI sta arrivando ovunque, facendo ogni cosa, tutto contemporaneamente”. Secondo alcuni osservatori la domanda delle GPU e dei super computer Nvidia proseguirà sostenuta, con produzione esaurita o quasi già prevista per l’intero 2026 e forse anche nel 2027.