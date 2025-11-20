Allarme social, un solo click e perdi tutti i tuoi soldi: la truffa che sta colpendo milioni di utenti

Una nuova minaccia riguarda i social network, le piattaforme più utilizzate: cosa si deve sapere e come ci si può difendere

Le truffe online in Italia sono in costante aumento, i numeri delle ultime analisi parlano di un incremento del 30% annuo, che potrebbe essere destinato a crescere ulteriormente. I sistemi fraudolenti sono numerosi e utilizzano differenti tecniche per riuscire a raggirare le vittime. Una delle ultime sfrutta i social network e spinge gli utenti a cliccare su un link, con il rischio di perdere moltissimi soldi.

Si tratta di una truffa che colpisce nello specifico chi non ha molta dimestichezza con gli strumenti digitali. Il miglior modo di difendersi è saper riconoscere di essere dinanzi a un tentativo truffaldino, così da non rispondere alle richiese e procedere direttamente al blocco del contatto.

Truffa sui social, come riconoscere l’ultimo escamotage dei cyber criminali

L’ultima truffa che sembra stia dilagando sui social network si attiva con un invito a compiere un investimento online con cui si promettono guadagni facili. Tutto inizia con un approccio che somiglia a una consulenza, così da convincere l’utente della veridicità dei fatti presentati.

Nello specifico si riceve un messaggio sui social in chat privata dietro cui si celano realtà truffaldine ben consolidate, che operano in paesi esteri, come Dubai, Cipro e località asiatiche, quelle che in gergo vengono chiamate “scam cites”. Le persone che contattano le vittime si fingono operatori, consulenti finanziari e utilizzano un linguaggio estremamente tecnico, che serve proprio a far credere che si stia parlando con un vero professionista. Non appena la fiducia della persona che si è contattata è ottenuta, le si chiede un investimento inziale di poco valore, all’incirca 250 dollari.

Si mostrano piattaforme fasulle in cui si vedono numeri in crescita, spesso questo importo iniziale è restituito con una piccola maggiorazione, così da far credere che l’investimento fatto – chiaramente falso – stia portando i primi guadagni utili. Poi successivamente si chiede una somma sempre più alta, così da poter fare investimenti più esclusivi con guadagni decisamente maggiori. Dopo che l’utente ha versato quanto richiesto, il sito scompare e anche il consulente fittizio.

Ma la truffa non finisce qui, capita che la vittima ingannata sia contattata da finti avvocati, che conoscono nello specifico la frode e si offrono di aiutarla, promettendole di farle recuperare il denaro investito, logicamente con una spesa economica. Vengono inviati moduli che sembrano reali e spingono la persona ad affidarsi a loro, sfruttando l’ansia dovuta alla precedente frode subita. Una rete davvero insidiosa che sfrutta il desiderio di guadagno facile, riuscendo così a derubare ingenti somme di denaro a poveri malcapitati.

Come ci si può difendere da questa truffa? Le comunicazioni che arrivano, sfruttando tecnologie avanzate, sembrano davvero reali, per questo bisogna essere prudenti e prestare attenzione a qualsiasi messaggi arrivi con proposte di investimento, da contenuti del genere sarebbe meglio diffidare a prescindere e rivolgersi alle forze dell’ordine per una eventuale verifica.