Speaker Marshall Acton III, la leggenda della musica sulla scrivania a 157,99 €

Pubblicità Se siete amanti della musica e del design vintage, oggi c’è l’occasione giusta: lo sconto su Amazon per Marshall Acton III. che costa solo 157,99 € invece che 299 €. Il Marshall Acton III richiama la storia della musica, quella che si richiama al marchio britannico che, dopo essere stato protagonista dai palchi dei più grandi concerti della storia ora sbarca nei salotti Lo speaker è caratterizzato da un design vintage, che richiama l’iconico amplificatore Marshall. La sua versatilità lo rende perfetto per ogni ambiente: dalla casa al giardino, dall’ufficio alla stanza da studio. Interessante il controllo diretto. Tutto ciò di cui hai bisogno direttamente sull’unità, inclusi il pulsante di associazione Bluetooth, l’interruttore di accensione, i controlli per bassi e alti e la manopola di controllo, permettendoti di gestire facilmente la tua musica senza dover prendere tempo con il dispositivo cui è connesso C’è anche un’app specifica per controlli avanzati e aggiornamenti del firmware. Anche da qui è possibile controllare lo speaker. Caratteristiche principali: Suono potente : drivers ottimizzati per un audio ricco e bilanciato, con bassi profondi, medi chiari e alti brillanti. Woower da 30W e due Tweeters da 15W

: drivers ottimizzati per un audio ricco e bilanciato, con bassi profondi, medi chiari e alti brillanti. Woower da 30W e due Tweeters da 15W Design elegante : il classico design Marshall con griglia nera, logo dorato e finitura in legno, che non passa mai di moda.

: il classico design Marshall con griglia nera, logo dorato e finitura in legno, che non passa mai di moda. Connettività avanzata : Bluetooth 5.0 per una connessione stabile e veloce, ma anche ingresso RCA e ingresso 3.5mm per ogni esigenza.

: Bluetooth 5.0 per una connessione stabile e veloce, ma anche ingresso RCA e ingresso 3.5mm per ogni esigenza. Dimensioni compatte : nonostante la potenza, è abbastanza piccolo da adattarsi facilmente a qualsiasi spazio.

: nonostante la potenza, è abbastanza piccolo da adattarsi facilmente a qualsiasi spazio. Questa nuova generazione adotta un approccio più sostenibile con una struttura priva di PVC, che comprende il 70% di plastica riciclata e solo materiali vegani Lo sconto di Amazon riduce il prezzo del Marshall Action III a quasi la metà del suo prezzo di listino. Marshall lo propone infatti a 299 €, su Amazon lo comprate nel tradizionale colore nero a 157,99€.

