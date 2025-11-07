Facebook Twitter Youtube
Curiosità Tech

Allarme sul web, la nuova truffa è subdola: ti fa pagare farmaci e visite fasulle

Di Francesca Testa
Un nuovo meccanismo insidioso sta dilagando online, adesso i malviventi riescono a raggirare sfruttando questioni mediche

Una nuova truffa digitale sta preoccupando il mondo del web, questa volta il raggiro utilizza un metodo che potremmo definire innovativo per riuscire a raggirare le persone e riuscire a derubarle. Come accade per ogni genere di frode, l’arma migliore è la conoscenza per riuscire a comprendere di trovarsi dinanzi a un tentativo truffaldino, evitando così di accettare le richieste dei cyber criminali.

Quest’ultima truffa spinge a farsi pagare farmaci e servizi sanitari, riuscendo così a ottenere denaro dalle vittime, che sono convinte di aver pagato per qualcosa che hanno ottenuto. E’ un sistema molto insidioso, perché ha accesso a dati reali degli utenti, che sfrutta a proprio vantaggio per farli “abboccare all’amo”.

Truffa dei farmaci e delle visite, come funziona: come difendersi

L’allarme arriva dalla Lombardia, dove è stato appunto usato questo nuovo sistema truffaldino. I malviventi utilizzano la tecnica del phishing ma, per attirare le vittime, inviano una finta email dove si fingono una società di recupero crediti che sta riscuotendo il pagamento di prestazioni sanitarie effettuate o farmaci ricevuti.

L’insidia risiede nel fatto che le visite mediche e le medicine di cui parlano sono davvero state fatte o acquistate dalle vittime. I malviventi, infatti, per mettere in piedi questa truffa, sono riusciti a rubare dati sensibili reali riguardo a farmaci e prestazioni sanitarie, cosa che allarma ancora di più autorità e cittadini. La richiesta è bene o male sempre la stessa, quella di versare una cifra – in questo caso 40 euro – su una piattaforma straniera, per estinguere così il debito fittizio.

A trarre ancora più in inganno è il tono ufficiale che viene utilizzato nella comunicazione dove si parla di “regolarizzare la propria posizione fiscale”. Come fare, quindi, a difendersi da questa nuova truffa online? L’importante è evitare di cliccare sul link che viene inviato via mail o scaricare eventuali documenti. Quando si ricevono richieste del genere, la cosa ideale è provare a contattare una fonte ufficiale per avere un riscontro immediato.

Ad ogni modo se si è certi che le prestazioni sanitarie di cui si parla o i farmaci erano gratuiti, bisogna diffidare di questa e-mail, bloccare il mittente e denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. E’ molto importante prestare attenzione al nominativo del mittente, per comprendere se sia un ente ufficiale o un soggetto fittizio. L’invito, anche delle forze dell’ordine, è quello di essere il più possibile prudenti e  analizzare bene il contenuto dei messaggi, prima di procedere a fare qualsiasi cosa.

