Recensione SwitchBot Termostato smart per radiatore, controllo diretto o via Matter

Anche se le valvole termostatiche sono obbligatorie per gli impianti condominiali o avete gia un termostato programmabile per il vostro appartamento singolo, l’uso di una valvola smart da abbinare ai termosifoni che volete controllare meglio con programmazioni automatiche o una veloce regolazione diretta o dal vostro smartphone è in grado di aumentare la praticità e il comfort di un impianto di riscaldamento tradizionale.

La valvola termostatica SwitchBot è una piccola grande soluzione per la termoregolazione personalizzata: semplice da installare, semplice nel design, versatile nella versione “stand alone” e ancora più potente grazie all’integrazione con l’Hub Mini con Matter, che la rende compatibile con Apple HomeKit, Alexa, Google Home e altri ecosistemi.

In questa recensione vi raccontiamo la nostra esperienza diretta: dall’unboxing all’uso quotidiano, passando per la configurazione con Matter e le automazioni intelligenti grazie al modello base degli Hub di matter di Switchbot che, vi ricordiamo, funziona anche da telecomando IR smart per TV, proiettori e pure condizionatori che sempre più vengono abbinati (grazie agli incentivi sulle pompe di calore) ai riscaldamenti tradizionali a temperatura medio alta.

Unboxing, specifiche e design

La confezione segue il classico stile SwitchBot: pulita, compatta e ordinata anche se ancora con troppa plastica. All’interno trovate:

la valvola termostatica intelligente;

6 adattatori: Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL, M28x1.5, Giacomini e Caleffi, compatibili con la maggior parte dei radiatori presenti sul mercato, senza bisogno di acquisti separati.

batterie AA

manuale multilingue con QR code per l’app.

L’unboxing veloce e senza sorprese: tutto è pronto per partire in pochi minuti grazie anche alla dima in cartone che affiancata alla valvola esistente vi permette di individuare l’adattatore giusto in grado di aderire al profilo. Nel nostro case non è servito alcun adattatore.

SwitchBot Valvola Termostatica – Specifiche tecniche Modello SwitchBot Thermostat Radiator Valve (TRV) Tipologia Valvola termostatica smart per termosifoni Compatibilità ecosistemi Apple Home (via Matter con Hub Mini), Amazon Alexa, Google Home, SmartThings (tramite Hub) Standard Bluetooth Low Energy (valvola) + Matter tramite Hub Mini (bridge) App SwitchBot (iOS/Android), integrazione nell’app Casa (HomeKit) via Matter Connettività Bluetooth LE con controllo locale; controllo remoto/automazioni via Hub Mini con Matter Alimentazione 2× batterie AA (incluse) Autonomia Fino a ~12 mesi (uso tipico; variabile in base a profilo e temperatura) Display / comandi Display a segmenti con temperatura e stato; ghiera rotante per regolazione manuale Range temperatura ~5 – 30 °C (incrementi tipici 0,5 °C) Rumorosità Motore a bassa rumorosità (breve ronzio durante la regolazione) Adattatori in confezione M30×1.5 + adattatori Danfoss RA / RAV / RAVL Installazione Zero strumenti: sostituzione della testa originale; guida in app con calibrazione automatica Automazioni Programmi orari, scene. Con hub abbinato e connessione internet: geofencing e regole con sensori SwitchBot; routine vocali Integrazione sensori Compatibile con sensori SwitchBot (temperatura/umidità, movimento, contatto finestra) Controllo vocale Siri (via HomeKit/Matter), Alexa, Google Assistant Materiali Scocca in policarbonato con finitura bianca opaca Dimensioni / peso Compatto; idoneo alla maggior parte dei radiatori (valori variabili per mercato) Colore Bianco Requisiti Radiatore con attacco compatibile; Wi-Fi 2,4 GHz per Hub Mini; iOS/Android Garanzia 2 anni (Europa, salvo diverse condizioni del rivenditore)

Design: semplice e intuitiva

La valvola è costruita con plastiche solide e finitura bianca opaca. Il display LED mostra la temperatura impostata, il livello di connessione, lo stato del riscaldamento e la modalità manuale o programmata.

La ghiera rotante consente di modificare manualmente la temperatura, senza neanche aprire l’app. Il pulsante frontale permette di attivare la sincronizzazione e pure gestire modalità manuale e programmata ma lo vedremo nel dettaglio in un capitolo a parte.

Un design elementare moderno e funzionale, che si adatta bene a qualsiasi ambiente domestico.

Installazione ed uso senza smartphone

Montare la valvola SwitchBot è molto semplice. Basta svitare la vecchia testa termostatica del termosifone e avvitare quella nuova, con uno degli adattatori inclusi che potete valutare con il cartocino allegato.

L’app SwitchBot guida passo passo nel collegamento via Bluetooth, e in pochi minuti la valvola è operativa.

Display e schermata di stato

Sul frontale della valvola trovate un piccolo display LED che, quando interagite, mostra la temperatura impostata, lo stato operativo (riscaldamento attivo o no), e a volte l’indicazione del livello batteria.

Premendo o ruotando la ghiera/pulsante, lo schermo si illumina per qualche secondo — utile se siete in un ambiente poco illuminato.

Calibrazione / pairing rapido

Durante l’installazione, il pulsante frontale viene utilizzato per entrare in modalità abbinamento (pairing) o calibrazione. Tenendo premuto il pulsante frontale per alcuni secondi, la valvola entra in modalità Bluetooth per l’app. Il manuale lo segnala tra le procedure iniziali.

L’intervallo di regolazione manuale è in gradi interi (ad esempio 19 °C, 20 °C) e non step da 0,5 °C: anche dalla manopola frontale potreste avere la medesima limitazione.

Regolazione manuale della temperatura

La valvola consente di cambiare manualmente la temperatura direttamente dal dispositivo, tramite la ghiera rotante intorno o accanto al pulsante/frontale. In pratica, anche se non avete l’app a portata di mano, potete impostare la temperatura “al tocco”. Questo è utile per un rapido aggiustamento “sul momento” (ad esempio “un po’ più caldo adesso”).

Funzione on/off o standby

In certi modelli o tramite configurazione nell’app, il pulsante frontale permette la modalità “riscaldamento attivo / pausa” — in modo da spegnere temporaneamente la valvola (o farla tornare a un livello minimo) senza intervenire sull’app. Ad esempio il manuale permette di mettere il dispositivo in uno stato di “frost protection” o “eco” premendo il pulsante frontale o mediante app.

Come si collega lo smartphone e tutto quello che può controllare

Anche se potete modificare la temperatura manualmente tramite il dispositivo, gli scenari avanzati, i programmi orari e le automazioni vanno necessariamente impostati tramite l’app (o via hub + Matter). Il pulsante frontale e la ghiera risolvono solo l’interazione “al volo”.

Quindi il primo passo per aumentarne la versatilità è quello di collegarlo ad un iPhone, iPad o smartphone Android via Bluetooth.

La lettura della temperatura sul display frontale è quella rilevata dal sensore interno, che è posizionato vicino al radiatore — in alcuni casi può dare una misura leggermente “più calda” rispetto alla temperatura reale dell’ambiente. Se si desidera maggiore precisione, conviene impostare come sorgente un sensore esterno tramite app: è un componente aggiuntivo che viene venduto anche in kit o separato e che vedremo da vicino in una prossima recensione.

Nell’app SwitchBot, toccate il segno “+” per aggiungere un dispositivo. Scegliete “Smart Radiator Thermostat” (o simile) dalla lista e seguite le istruzioni a schermo.

Il dispositivo si connette via Bluetooth al vostro smartphone: nell’app potrete assegnare un nome alla valvola (es. “Riscaldamento Soggiorno”), indicare la stanza e verificare l’adattatore usato. Potete anche calibrare il movimento del motore della valvola, se richiesto.

Una volta tutto configurato, la valvola è pronta per il controllo da smartphone

Ecco tute le opzioni:

Impostare la temperatura desiderata

Potete modificare la temperatura target della valvola direttamente dall’app: ad esempio da 20 °C a 21 °C.

Potete modificare la temperatura target della valvola direttamente dall’app: ad esempio da 20 °C a 21 °C. Creazione di orari / programmazioni (schedule)

È possibile definire orari in cui il riscaldamento è attivo o in standby: ad esempio “7:00–9:00 riscaldamento”, “22:00–06:00 eco”.

Potete programmare più profili giornalieri/settimanali.

giornalieri/settimanali. Geofencing / modalità “fuori casa”

Se lo smartphone viene rilevato fuori da una zona stabilita (nel raggio del Bluetooth), l’app può automaticamente abbassare la temperatura per risparmiare energia.

Se lo smartphone viene rilevato fuori da una zona stabilita (nel raggio del Bluetooth), l’app può automaticamente abbassare la temperatura per risparmiare energia. Monitoraggio della temperatura ambiente

L’app mostra la temperatura così come rilevata dal sensore all’interno della valvola, permettendo di controllare il comfort della stanza.

Modalità protezione antigelo / decalcificazione automatica

L’app permette di attivare funzioni come protezione antigelo (se la temperatura scende troppo) e decalcificazione automatica per la valvola.

Un passo in più: l’integrazione domotica con Matter

La ghiera/pulsante e lo smartphone non sostituiscono il controllo vocale o da remoto: se volete accendere/spegnere o modificare la temperatura quando non siete in casa, serve l’hub o la configurazione smart integrata.

Se aggiungete l’Hub Mini con Matter o avete già un Hub Switchbot più potente o con display, la valvola diventa parte integrante del vostro ecosistema smart, controllabile da remoto via Wi-Fi e integrabile con Apple, Google e Amazon.

Grazie al supporto Matter, la valvola diventa finalmente parte dell’ecosistema Apple HomeKit. Potete chiedere a Siri di “alzare la temperatura del soggiorno” e vedrete la variazione in tempo reale nell’app Casa.

Con Alexa e Google Assistant, i comandi vocali funzionano altrettanto bene: “Alexa, imposta il termosifone della camera a 21 gradi”

“Hey Google, abbassa la temperatura in salotto a 19”

Potete anche inserire la valvola nelle routine intelligenti insieme a luci, sensori o tapparelle SwitchBot. L’abbinamento con il termostato da parte di Switchbot può funzionare direttamente anche senza hub intermedio.

Nelle immagini qui sotto potete vedere come viene visualizzata la valvola all’interno di Homekit. Non è possibile accedere direttamente alle scene ma i controlli fondamentali ci sono e potete abbinare la valvola alle automazioni degli altri prodotti homekit.

Dopo un mese di test

Visto il ritardo delle temperature fredde nella nostra area abbiamo dovuto aspettare un po’ di giorni per utilizzarla nel nostro bagno anche in combinazione con i nostri dispositivi Homekit e Alexa. La risposta ai comandi è immediata sia in via diretta che attraverso l’hub. Il display è molto luminoso e ben leggibile. La ghiera è comoda e abbastanza precisa e può essere disattivata attivando la sicurezza bambini.

Autonomia e rumorosità

Come abbiamo visto la valvola è alimentata da due batterie AA (incluse), con un’autonomia media di un anno (che ovviamente non abbiamo potuto verificare). L’app segnala in anticipo quando la carica scende.

Il motore interno è silenzioso: un leggero ronzio accompagna la regolazione, ma nulla di fastidioso, nemmeno di notte.

Dopo alcune settimane di utilizzo quotidiano, possiamo dirlo: la valvola SwitchBot fa davvero la differenza nel controllo del riscaldamento.

Il sistema è stabile, le automazioni funzionano in modo fluido e l’app è chiara anche per chi non ha grande esperienza di domotica.

La funzione di calibrazione automatica si adatta al tipo di termosifone, evitando rumori o blocchi. È un dettaglio che dimostra una cura progettuale superiore alla media.

Conclusioni

La Valvola Termostatica SwitchBot è una soluzione diretta per chi vuole entrare nel mondo del riscaldamento intelligente senza interventi invasivi.

Da sola e con lo smartphone offre controllo locale e automazioni base, ma insieme all’Hub Mini Matter diventa una componente completa e flessibile della smart home, pronta a dialogare con tutti i principali ecosistemi.

In uso quotidiano, la valvola SwitchBot sorprende per precisione e reattività.

Potete programmare orari diversi per ogni stanza, gestire la modalità “Fuori casa” e creare automazioni basate su sensori di temperatura, presenza o apertura finestra.

Con l’app si controlla tutto in tempo reale, ma la vera svolta arriva con l’Hub Mini Matter: potete accendere il riscaldamento mentre siete fuori, o automatizzare l’accensione quando la temperatura scende sotto una soglia.

Un prodotto affidabile (almeno per il nostro periodo di prova), bello da vedere e con un ottimo equilibrio tra prezzo e funzionalità: sia a prezzo pieno che con gli sconti periodici si tratta del prodotto in versione base già collegabile direttamente allo smartphone tra i più versatili e ampliabili.

Se rinunciate alla precisione della regolazione del mezzo grado troverete un ottima risposta alle vostre esigenze di controllo della temperatura.

Se poi volete usarla in salotto, in soggiorno o in configurazioni con più radiatori nella stessa stanza vi consigliamo l’aggiunta del termostato che rileva la temperatura vicino alla vostra posizione nella stanza.

Pro

Installazione semplice e intuitiva

Design moderno e display chiaro

Compatibilità Matter (HomeKit, Alexa, Google Home) con hub aggiuntivo

Automazioni personalizzabili e controllo remoto via Smartphone ed una marea di altre opzioni

Buona autonomia e silenziosità

Ottimo rapporto qualità prezzo per il controllo in locale

Contro

Senza Hub non è controllabile da fuori casa e l’acquisto del solo hub matter diventa costoso se lo utilizzate solo per gestire una singola valvola e non sfruttate le altre funzioni.

Dimensioni leggermente ingombranti

Regolazione della tempera con solo gradi interi

Prezzo e disponibilità

La SwitchBot Valvola Termostatica è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale SwitchBot al prezzo uiltra concorrenziale di 39,99 €, mentre tutte le possibilità di espansione e i kit sono citati nel capitolo sotto.

Spesso si trovano bundle scontati o offerte stagionali per più valvole.

Qui sotto i link diretti alle pagine di Amazon della valvola e dei suoi accessori: i prezzi indicati non mostrano eventuali coupon di sconto che sono visibili nella pagina di arrivo sul sito dell’e-commerce.

Come espandere il sistema grazie a Switchbot

Se volete aggiungere altre valvole in casa del raggio del Bluetooth potete controllarle direttamente e programmarle dall’applicazione su iPhone o Android

Se volete far spegnere la valvola o le valvole quando una finestra viene aperta in casa potete utilizzare il sensore finestra di Switchbot

Se volete accendere e spegnere manualmente o automatizzare il comando una temperatura a distanza e manualmente nel raggio del Blutooth potete utilizzare il telecomando Bluetooth Remote One touch di SwitchBot che può essere programmato per aggire allo stesso tempo su più valvole.

Se volete controllare la temperatura, spegnere e accendere una o più valvole, attivarle con la vostra presenza nel raggio del Bluetooth potete acquistare il Pannello di controllo clima domestico disponibile in kit (vedi sotto).

Se volete controllare il sistema da fuori casa e allo stesso tempo gestirlo all’interno di un sistema homekit, alexa o google home potete utilizzare un hub Switchbot con Matter tra questi che oltre al modello mini aggiungono visore di temperatura e due bottoni di controllo (per la versione intermedia) oppure 4 bottini e ghiera di controllo programmabile.

Alcune delle combinazioni citate sopra sono disponibili anche in Kit con sconti e coupon da verificare nella pagina di arrivo.

