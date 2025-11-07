iOS 26, Come scegliere le chiamate da una sola SIM con le Full Immersion

Ecco un’altra bella novità introdotta da iOS 26: il fitro per le chiamate nelle Full Immersion, una nuova impostazione che se opportunamente configurata permette di separare le chiamate di lavoro da quelle personali in base alla modalità attiva in un dato momento.

Questa funzione agisce direttamente sulla scheda SIM, permettendo in soldoni di evitare le chiamate di lavoro durante il tempo dedicato alla famiglia o, viceversa, le chiamate personali durante l’orario di ufficio.

Perché filtrare le chiamate per SIM

Per spiegarvi come funziona partiamo da un esempio pratico, immaginando di avere due numeri sullo stesso iPhone: una SIM il cui numero è noto soltanto ad amici e familiari, e una SIM invece destinata ai contatti con colleghi e clienti.

Per mantenere un sano equilibrio tra vita privata e lavoro non dovremmo ricevere chiamate di lavoro quando siamo a casa, e prima di iOS 26 l’unica opzione era disattivare completamente la SIM di lavoro attraverso le Impostazioni > Cellulare . In questo modo però bisogna convivere con due importanti svantaggi: il primo è che la SIM resta inattiva finché non viene riattivata, e il secondo è legato al primo: se ci si dimentica di farlo, si rischia di perdere chiamate importanti.

Questi problemi vengono brillantemente risolti dalla nuova funzione di cui vi parliamo in questo articolo perché appunto permette di ricevere chiamate solo sulla SIM selezionata mentre l’altra viene temporaneamente silenziata, pur mantenendo attive tutte le funzionalità associate a quel numero come SMS, piano dati (molto utile se si vuole sempre navigare con lo stesso abbonamento indipendentemente dalla scheda attiva in quel momento) e chiamate in uscita.

Come configurare il filtro SIM su iPhone

Arriviamo quindi al dunque: come si attiva? seguite queste istruzioni:

aprite l’app Impostazioni ;

; cliccate su Full Immersion ;

; selezionate la modalità desiderata; se è la prima volta che la configurate, dovete cliccare sul pulsante Personalizza full immersion;

desiderata; se è la prima volta che la configurate, dovete cliccare sul pulsante Personalizza full immersion; scorrete in basso e cliccate su Aggiungi filtro nella sezione Filtri full immersion;

nella sezione Filtri full immersion; pigiate il pulsante Telefono / Filtra chiamate per SIM ;

; selezionate la SIM che volete mantenere operativa quando è attiva la modalità che state configurando;

che volete mantenere operativa quando è attiva la modalità che state configurando; cliccate su Aggiungi.

Cosa succede adesso

Ad esempio, se avete configurato la Full Immersion Lavoro selezionando la scheda telefonica nota a colleghi e clienti, allora quando la attivate tutte le chiamate in arrivo sulla linea dedicata ad amici e parenti saranno silenziate.

Chi vi chiama sul numero silenziato ascolterà il classico messaggio automatico del vostro gestore che segnala la linea occupata, mentre voi potrete comunque usarla per telefonare, scambiare i messaggi e usare il piano dati per navigare.

Non funziona come previsto?

Se dopo aver configurato una Full Immersion seguendo le istruzioni sopra riportate continuate comunque a ricevere chiamate sulla SIM silenziata, assicuratevi che la persona che chiama non appaia come eccezione nella scheda Persone, perché in questo caso è del tutto normale.

Anzi, tenete in considerazione questa funzione qualora (continuando sull’esempio del lavoro) desideriate che persone come partner e figli possano telefonarvi anche quando siete in ufficio.

Tenete inoltre presente che potreste continuare a ricevere le notifiche urgenti (se non sapete di cosa si tratta o come configurarle, cliccate qui).

Disattivare o rimuovere il filtro SIM

Se cambiate idea, potete disattivare o eliminare il filtro in qualsiasi momento in questo modo:

riaprite l’app Impostazioni ;

; cliccate su Full Immersion ;

; selezionate la modalità desiderata;

desiderata; scorrete in basso e cliccate su Filtra chiamate per SIM ;

; dalla nuova schermata potrete decidere se disattivare il filtro o eliminarlo del tutto.

