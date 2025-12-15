Allarme WhatsApp: attenzione al messaggio truffa che può prosciugare il tuo conto

Un nuovo pericolo circola sulla famosa chat di messagistica istantanea, qual è il messaggio a cui bisogna fare attenzione

I cybercriminali negli anni hanno affinato sempre di più le loro tecniche, riuscendo a sfruttare al massimo i nuovi canali di comunicazione maggiormente utilizzati. Tra questi c’è senza ombra di dubbio WhatsApp, proprio sul servizio di messagistica istantanea sta dilagando un nuovo tentativo di frode che “miete” sempre più vittime.

Si tratta di un finto messaggio, molto appetibile, che scatena la curiosità degli utenti, riuscendo così a spingere le persone a fare ciò che i truffatori chiedono. Per riuscire a difendersi, come sempre, è importante saper riconoscere i sistemi truffaldini – in questo caso il contenuto del messaggio – così da evitare di “finire in trappola”.

Truffa del messaggio su WhatsApp, in cosa consiste e come difendersi

Le truffe che usano il servizio di messagistica istantanea, purtroppo, aumentano sempre di più. In questo caso la frode si attiva con un messaggio collegato a un premio a un concorso imminente a cui partecipare, chiedendo di procedere alla verifica dell’utente, così da poter ricevere maggiori informazioni.

Il più delle volte questo messaggio parte da un post sui social, che generalmente riporta un test a cui partecipare sull’intelligenza, un’offerta di lavoro, un premio immediato, praticamente tutti contenuti altamente appetibili. L’utente è portato a cliccare per sapere di cosa si tratta e scopre che per iscriversi al concorso oppure ricevere l’esito del test, deve fornire il numero di telefono.

Poco dopo arriva un messaggio su WhatsApp con la richiesta di inserire un codice a 8 cifre, codice che però serve ai cybercriminali per aprire WhatsApp web, è la modalità secondaria utilizzata dall’app per poterla aprire da browser, la prima è il QR code. I truffatori riescono così ad entrare nel profilo WhatsApp dell’utente e da qui possono accedere a informazioni riservate, immagini scambiate che potrebbero essere motivo di ricatto, oppure possono inviare in chat ai contatti malware per dare il via a nuove truffe.

Come difendersi dalla truffa del finto messaggio su WhatsApp? Bisogna sempre tenere a mente alcune regole, la prima è quella di non inserire alcun codice su WhatsApp senza che prima non si abbia ben chiaro il motivo per il quale è stato richiesto. Non si dovrebbe mai fornire il proprio numero di telefono, controllando la fonte, magari anche con una ricerca online veloce, per accertarsi che non si tratti di una truffa. Meglio ignorare i messaggi che arrivano da profili sconosciuti e magari provvedere a bloccare subito il contatto.