Altro che prezzi calmierati, mascherine FFP2 a 18 centesimi l’una

Una mascherina FFP2 a soli 18 centesimi l’una: è il prezzo in offerta che vi proponiamo oggi e che vi permette di risparmiare quattro volte rispetto al prezzo calmierato dal governo italiano, che fissa il costo di queste mascherine a un massimo di 75 centesimi per unità.

Sono mascherine certificate CE, a 4 strati, e sono disponibili in diverse colorazioni – nere, grigie, rosa, blu e le più classiche bianche – in modo da accontentare tutti, e hanno una forma più avvolgente e confortevole rispetto alle tradizionali mascherine FFP2 “a becco d’anatra”, perché non schiacciano il naso e lasciano una maggiore mobilità per la bocca, in modo da poterci parlare sotto senza affaticarsi troppo.

Come dicevamo sono di tipo FFP2, che in Cina vengono etichettate con la sigla KN95, e sono certificate CE, quindi potete stare tranquilli dal punto di vista dell’efficacia (maggiori informazioni le trovate comunque in questo nostro articolo). In breve comunque anziché la sola protezione del 20% in entrata e del 95% in uscita della chirurgica, la mascherina FFP2/KN95 protegge al 92% in entrambe le vie, quindi in linea teorica non protegge soltanto gli altri ma anche chi la indossa.

Generalmente il prezzo da pagare è, oltre ad un costo maggiore per unità, quello di una minore traspirabilità, perciò risulterà più difficile respirare al di sotto di queste mascherine (generalmente la respirabilità si riduce del 40-60% in base al tipo di tessuto impiegato per la produzione della mascherina FFP2).

Come dicevamo al momento queste mascherine si possono comprare ad un prezzo davvero basso: soltanto 18 centesimi l’una, un’offerta che però non dovrebbe durare ancora a lungo. Se siete interessati, potete approfittarne partendo da questa pagina.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.