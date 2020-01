Altro che smartphone, la nuova fotocamera Fuji X-T200 usa sensori giroscopici digitali

Gli appassionati di video potrebbero scegliere la nuova Fuji X-T200 come prossimo gioiellino da aggiungere alla propria attrezzatura. Presentata di recente, questa fotocamera va a sostituire l’ottima X-T100 e migliora innanzitutto nelle riprese video.

Come dicevamo infatti, grazie all’impiego di alcuni sensori giroscopici digitali, sarebbe in grado di compensare le vibrazioni e i movimenti promettendo riprese stabili e in 4K @ 30 fps senza dover usare gimbal o simili per raggiungere il tanto conclamato “effetto cinema”.

«Molto più fluidi dei video registrati con uno smartphone» dichiara l’azienda, cercando così di giustificare l’acquisto della nuova macchina a fronte dei potenti sensori da riprese 4K HDR ormai presenti nella gran parte degli smartphone di punta.

Ma la Fuji X-T200 è principalmente una fotocamera per scattare foto e questo nuovo modello lo fa su un sensore da 24.2 MP, agevolando le inquadrature attraverso un nuovo schermo touch ribaltabile da 3.5”.

Anche il sistema di messa a fuoco è stato migliorato con un sistema capace di rilevare occhi e volti e, stando alle specifiche tecniche, lo fa con una velocità tre virgola cinque volte superiore a quella della precedente X-T100.

Fuji X-T200 scatta raffiche da 8 fps a piena risoluzione e, oltre ai 30 fps del 4K, supporta i 120 fps in Full HD (per gli amanti della moviola). Ah, c’è anche una presa cuffia USB-C.

Per chi fosse interessato all’acquisto, si dovrà attendere fine febbraio. Il prezzo dovrebbe essere di un centinaio di euro superiore a quello della X-T100, che a questo punto conviene tenere d’occhio nei vari store digitali perché potrebbe scendere ulteriormente di prezzo.