Amazfit Active 2, funzioni avanzate ed eleganza al CES 2025

Pubblicità

Al CES 2025 Amazfit presenta il suo ultimo smartwatch, che prende il nome di Amazfit Active 2, un dispositivo pensato per combinare stile e funzionalità avanzate. Con due versioni disponibili, questo nuovo modello si rivolge sia agli appassionati di fitness che a chi cerca un indossabile elegante.

Amazfit Active 2 si distingue innanzitutto per il suo design ricercato. La cassa in acciaio inossidabile ospita un display AMOLED da 1,32 pollici, con una luminosità che può raggiungere i 2.000 nits.

L’orologio sarà disponibile in due varianti: una opzione premium, dotata di vetro zaffiro e cinturino in pelle nera, e una versione standard, che offre cinturini sportivi in silicone disponibili nei colori rosso e nero. La versione premium include anche un cinturino sportivo aggiuntivo, offrendo una maggiore versatilità tra utilizzo quotidiano ed esercizio fisico.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, Amazfit Active 2 introduce numerosi miglioramenti rispetto al modello precedente. Anzitutto, il nuovo sensore BioTracker 6.0 PPG progettato per raccogliere dati biometrici con una precisione maggiore, grazie alla combinazione di LED doppi e fotodiodi multipli.

Questo sensore, abbinato agli algoritmi avanzati PulsePrecision e RestoreIQ, consente di monitorare in modo accurato la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Il dispositivo include anche un barometro per misurazioni altimetriche e sensori come accelerometro, giroscopio e sensore di luce ambientale, che ottimizzano le prestazioni in diverse condizioni d’uso.

Quanto all’autonomia, la batteria assicura fino a dieci giorni con un utilizzo tipico, mentre l’assistente vocale Zepp Flow permette di controllare facilmente le impostazioni dell’orologio e rispondere ai messaggi, caratteristica solitamente non presente negli smartwatch diversi da Wear OS. Ancora, supporta anche pagamenti contactless, tramite Zepp Pay.

Lo smartwatch consente di tracciare oltre 160 modalità sportive disponibili, inclusi allenamenti di forza, che vengono rilevati automaticamente, e sport invernali come lo sci. Gli utenti possono anche beneficiare di mappe offline, con indicazioni dettagliate per seguire percorsi prestabiliti, visualizzabili sullo schermo o ascoltabili tramite altoparlante integrato o cuffie Bluetooth.

Amazfit Active 2 è già disponibile in preordine negli Stati Uniti e arriverà sui mercati globali a febbraio 2025. Quanto ai prezzi, partono da 99,99 dollari per la versione standard e 129,99 dollari per la versione premium. Arriveranno certamente su Amazon come tutti gli altri modelli del marchio.

Per tutte le notizie riguardanti le presentazioni del CES 2025 il collegamento da seguire è direttamente questo.