Ecco come Amazon Alexa gestisce chiamate e videochiamate Skype

Videochiamare un parente o un amico semplicemente con un comando vocale senza dover accedere ad uno smartphone o ad una procedura complessa. Basta configurare un Amazon Echo Show o Echo Spot per il video o un Echo qualsiasi per l’audio. Ecco come fare.

Le chiamate Skype sono disponibili su Alexa per i clienti in Italia, Francia e Spagna dallo scorso marzo 2019. Questa integrazione offre una modalità pratica, “senza mani”, per collegarsi con amici e familiari in tutto il mondo utilizzando semplicemente la propria voce.

Collegando il proprio o un nuovo account Skype che potete configurare da computer o da smartphone anche per i vostri familiari, i clienti possono utilizzare Alexa per connettersi con centinaia di milioni di persone che già utilizzano Skype a livello globale.

E’ possibile rimanere virtualmente in contatto con i familiari che vivono lontano o non si vedono da tempo e aggiornare gli amici sparsi in varie nazioni semplicemente dicendo “Alexa, chiama Gianni su Skype” per raggiungere Gianni ovunque egli sia.

Prima configurazione

All’interno dell’App Alexa oppure su alexa.amazon.it, selezionate Menu > Impostazioni > Comunicazioni.

Selezionate quindi il link per aggiungere un account Skype che avrete prima impostato partendo da questa pagina; una pagina di accesso apparirà nell’app

Accedete con le informazioni del vostro account Skype per completare il collegamento del medesimo

Nota: per poter usufruire di questa funzionalità è necessario avere installata la versione 8.34 o successive.

I clienti possono effettuare e ricevere chiamate Skype sui propri dispositivi Echo senza dover utilizzare le mani.

La videochiamata Skype è supportata su Echo Show nei modelli Echo Show da 10″ (venduto a 218,49 €) , Echo Show da 8″ (venduto in offerta a 79,99 €), Echo Show 5″ (venduto in offerta a 59,99 €) ed Echo Spot (che non è più in vendita).

La chiamata su Skype in solo audio è supportata da tutti i modelli Amazon Echo che trovate a partire da questa pagina di Amazon.