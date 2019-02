Echo Show Disponibile in Italia: Amazon Alexa risponde sul grande schermo

Prendete un Echo Plus di Amazon e aggiungete un coppia di altoparlanti e uno schermo da 10” e altri 4 microfoni per gestire al meglio il rumore nella stanza e otterrete la seconda generazione di Amazon Echo Show in veste nera o bianca, disponibile per gli ordini da oggi e in consegna ai clienti Italiania a partire dal 27 di Febbraio.

Le caratteristiche fondamentali sono lo schermo HD da 10 pollici, una fotocamera da 5 MP, audio Dolby e un hub integrato con protocollo Zigbee per gestire i dispositivi per Casa Intelligente.

Grazie al nuovo modello è possibile fare videochiamate utilizzando solo la voce verso amici e parenti che hanno un Echo Show, un Echo Spot o l’App Alexa, oppure chiamare e mandare messaggi a chiunque abbia un dispositivo Amazon Echo. In arrivo le videochiamate da e verso Skype.

Ma se già conoscete come funziona l’interazione con Alexa e con le Skill (possiamo chiamarle anche “App Vocali”) sappiate che al lancio saranno disponibili quelle ottimizzate per lo schermo di GialloZafferano che vi mostra passo passo foto e video delle ricette oltre a comodi riassunti sulle preparazioni, MYmovies.it che vi aiuta a scegliere la sala giusta per il prossimo film e il film giusto da cercare, 3Bmeteo con le previsioni del tempo, Clem Quiz con quiz intelligenti per i più piccoli, e SuperGuida TV per aiutarvi nella visione dei programmi TV.

Il successo di Amazon è stato superiore al previsto e ha trascinato con se il mercato della domotica con decine di migliaia di accessori venduti dall’e-commerce da utilizzare in combinazione con il supporto Wi-Fi dei vari modelli Echo o con il supporto Zigbee diretto di Echo Plus.

Cosa si può fare con Echo Show?

Lo abbiamo visto in anteprima nella sede di Amazon Italia e lo stiamo testando il nuovo modello in queste ore che coincidono con il rilascio della versione italaina definitiva del sistema operativo che lo supporto: lo schermo HD da 10 pollici con colori ricchi e ottima luminosità permette di di ottenere informazioni a colpo d’occhio da ogni punto della stanza.

Echo Show può essere utilizzato per organizzare le attività domestiche: impostare un timer per la cucina e vederne il countdown, guardare e gestire in modo semplice il proprio calendario o chiedere di visualizzare la lista della spesa o l’elenco delle cose da fare. È possibile chiedere ad Alexa di mostrare le foto su Amazon Photos, gli orari dei film, delle trasmissioni TV.

Lo schermo ha sul retro due altoparlanti al neodimio da 2 pollici, un radiatore passivo per i bassi e una gestione del segnale Dolby che permettono di diffondere un suono con bassi profondi e potenti (ma gestibili nella loro esuberanza- ma lo vedremo nella recensione) e alti molto nitidi per ascoltare la propria musica preferita. Gli streaming audio possono venire da Spotify Premium, Deezer e dalle radio in streaming attraverso le Skill di RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105, RDS, Radio Italia, Radio Kiss Kiss e da molte altre tramite Tuneln. In arrivo nei prossimi mesi, almeno in USA anche iTunes Music.

Oltre alla musica in streaming possiamo aprofittare dello schermo per avere Prime sempre a disposizione, anche in cucina o in studio per seguire un documentario oppure film e programmi TV semplicemente dicendo “Alexa, riproduci The Grand Tour” per vedere Prime Video , oppure “Alexa, riproduci le ultime notizie” per essere sempre aggiornati sulle news di Sky TG24, ANSA o La Gazzetta dello Sport anche quando si sta bevendo il primo caffè della mattina.

Per combinare musica e video ci sarà l’integrazione con Vevo e migliaia e miglaia di video musicali divisi per genere e per artista. Basterà chiedere “Alexa, riproduci video musicali di Marco Mengoni” per iniziare a guardare i propri video musicali preferiti sullo schermo ad alta risoluzione.

Come ascolta e come si blocca

Echo Show include 8 nuovi microfoni sulla parte superiore del dispositivo che utilizzano la tecnologia beam-forming e isolano il rumore di fondo, cosicché Echo Show possa sentire il cliente da ogni direzione anche mentre sta riproducendo musica. Se si possiede più di un Echo Show, Echo, Echo Plus o Echo Dot, Alexa usa la tecnologia ESP (Echo Spatial Perception) per rispondere utilizzando il dispositivo Echo più vicino.





Pensato per la cucina?

Sicuramente la prima collocazione a cui pensare per Echo Show è la cucina e li stiamo effettuatndo i nostri test _ basta chiedere ad Alexa le istruzioni passo dopo passo per cucinare con GialloZafferano. Una volta scelta la ricetta, basta dire “Alexa, iniziamo a cucinare”. Alexa guiderà il cliente passaggio dopo passaggio attraverso la ricetta preferita con immagini e video. “Non è necessario toccare lo schermo con le mani bagnate o sporche: con la voce sarà possibile passare alla fase successiva della ricetta o creare una lista con gli ingredienti.”

Videocitofono e un hub integrato la domotica

Il nuovo Echo Show offre la possibilità di comunicare in modo bidirezionale utilizzando il videocitofono di Ring. Quando il campanello suona, o viene rilevato un movimento dalla telecamera, basta dire “Alexa, rispondi alla porta d’ingresso” per vedere e parlare con la persona all’uscio senza dover aprire la porta. Inoltre, è possibile chiedere ad Alexa di riprodurre uno specifico suono quando qualcuno suona il campanello. Si possono anche usare le Routine Alexa per riprodurre un messaggio personalizzato quando la telecamera rileva un movimento o se qualcuno suona alla porta.

Con l’hub Zigbee integrato, Echo Show rende semplice creare la propria Casa Intelligente. È sufficiente dire “Alexa, scopri i miei dispositivi” per collegarsi automaticamente e configurare le lampadine, le prese e gli interruttori compatibili senza dover utilizzare altri hub o app. Una volta configurato, è possibile chiedere ad Alexa di accendere le luci oppure si può utilizzare lo schermo touch per accendere o spegnere i dispositivi.

Sempre più opzioni per le chiamate

Il nuovo Echo Show è dotato di una fotocamera integrata da 5 MP che supporta videochiamate in alta definizione ed è perfetto per chiamate “senza mani” ad amici e parenti che hanno un Echo Spot, un Echo Show o l’App Alexa. Inoltre, utilizzando la funzionalità Drop-In sui dispositivi Echo compatibili, si può controllare cosa succede nella camera dei bambini oppure vedere come si comporta il cane in salotto.

Prossimamente i clienti potranno connettersi con più amici e familiari sparsi per il mondo attraverso il supporto di Skype per le telefonate e per le videochiamate. Basta dire “Alexa, chiama Pietro su Skype” per raggiungere Pietro ovunque sia.

Semplicità nello shopping

Stare al passo con la spesa settimanale è semplice con Echo Show. È sufficiente chiedere “Alexa, riordina il caffè” e lei aiuterà a ordinare la miscela preferita. Se serve preparare la lista della spesa, basta dire “Alexa, aggiungi le banane alla mia lista della spesa”. Inoltre, se si aspetta un ordine importante, Alexa segnalerà quando è previsto l’arrivo; basta chiedere “Alexa, dov’è il mio pacco?”.

Browser Web Integrato

Echo Show ha due web browser integrati, che possono essere attivati dicendo “Alexa, apri Silk”, oppure “Alexa, apri Firefox”. Una volta aperto il browser, è possibile usare la tastiera sullo schermo per inserire l’URL e visitare il proprio sito preferito. Come per altri browser, si possono salvare i siti preferiti per potervi accedere più rapidamente.

Skills per lo schermo: GialloZafferano, SuperGuida TV, MYmovies.it e altre

Alexa, la mente di Echo Show, è co struita nel cloud e diventa ogni giorno più intelligente. Più si utilizza Echo Show, più il dispositivo si adatta al modo di parlare, al vocabolario e alle preferenze personali. Alexa si connette al cloud e continua ad imparare aggiungendo sempre più funzionalità e Skill. Con Echo Show, i clienti hanno accesso a oltre mille Skill, fra cui molte come GialloZafferano, SuperGuida TV, MYmovies.it, 3Bmeteo, Clem Quiz e altre ancora ottimizzate per lo schermo HD di Echo Show.

Qui sotto la tabella che mostra tutti i modelli Echo disponibili

Prezzo e disponibilità

Echo Show è disponibile a soli 229,99 €. Echo Show può essere supportato da una base che permette di inclinare il dispositivo per adattare l’angolo di visione e quello della telecamera, per soli 29,99 €. Entrambi sono disponibili in pre-ordine a partire da questa pagina.

Le spedizioni inizieranno a partire dal 27 Febbraio.