Amazon Blink Outdoor in super sconto, videocamera per esterni a 59,99€ (invece che 99,99€)

Tra le tante offerte sui prodotti per la casa e la domotica arriva anche uno sconto interessante su Blink Outdoor, una videocamera di sorveglianza compatibile con Alexa e che oggi costa 54,99 euro invece che 99,99 euro.

Come si intuisce dal nome la telecamera si tratta di una telecamera che nasce appositamente per essere installata all’esterno. Blink Outdoor è infatti resistente all’acqua e certificata per funzionare in ambienti con una temperatura compresa tra i -20°C e i 45°C. È in grado di riprendere video in Full HD a 1080p e ha un angolo di campo visivo pari a 110°.

Tra le funzioni più interessanti c’è un’opzione per designarle come “telecamere posizionate in aree ad alto traffico” in modo tale che inquadrano un’area in cui c’è un costante via-vai di persone, il sistema viene istruito per evitare di inondare il telefono dell’utente con decine di notifiche che segnalano il riconoscimento di un movimento.

È possibile vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale con la funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor.

Poi chiaramente, trattandosi di telecamere Amazon, si possono controllare in remoto anche tramite Alexa.

Per quanto riguarda l’archiviazione delle registrazioni è possibile scegliere di pagare un abbonamento di 3 euro al mese per una sola telecamera, oppure 10 euro per dieci videocamere. Prossimamente sarà possibile utilizzare il Blink Sync Module 2. Per farlo, è necessaria un’unità di archiviazione USB (venduta separatamente).

Come diverse altre telecamere Blink, sono alimentate da due batterie stilo AA che promettono un’autonomia di due anni.

La Blink Outdoor costerebbe 99,99 euro, ma si compra a 54,99 euro. Sono anche disponibili pacchetti fino a 4 telecamere.

