Minimo storico per il MacBook Air top da 13 pollici, Amazon lo sconta di 250€

[bozza] Apple annuncia il MacBook Air M4, il computer piccolo e leggero nell'era dell'Ai

Pubblicità Dopo gli sconti sul modello base, arrivano anche quelli delle versioni top. Parliamo dell’offerta sui MacBook Air con chip Apple Silicon M4, con 512 GB di disco e 24 Gb di memoria Ram che scendono a solo 1499€ su Amazon, il 14% del listino. I portatili, lo ricordiamo, sono esteticamente identici ai precedenti, salvo la nuova colorazione celeste che si aggiunge alle precedente mezzanotte, galassia, argento. Ma all’interno il chip M4 di ultima generazione assicura maggiori prestazioni, in particolare potenza nei videogiochi e nelle funzioni AI. Anche la videocamera Center Stage da 12MP è un salto rispetto alla precedente FaceTime HD. Non solo in termini di risoluzione, ma anche per la praticità d’uso, infatti l’inquadratura segue in automatico chi parla, mettendolo sempre a fuoco, molto pratico e migliora videochiamate e riunioni a distanza. Tra le altre novità MacBook Air M4 permette di collegare fino a due monitor esterni, in aggiunta al monitor integrato, leggero e indicato per viaggiare, ma versatile anche come workstation multi monitor quando serve. Questa versione è la più avanzata tra quelle preconfigurate (è possibile avere di più, ma solo attraverso il processo di customizzazione pecifico Apple). Con 24 GB di memoria e 512 GB di disco questa macchina è pronta pronta per essere il meglio possibile per un cliente casalingo. La promizone nel negozio Amazon è pari ad un ribasso del 14% sul prezzo di listino, 250 euro meno del prezzo Apple. Un’offerta davvero interessante per un dispositivo molto recente e che viene venduto da un partner ufficiale Apple. In più, lo ricordiamo, Amazon offre anche la formula a rate, senza interessi e garanzie. Click qui per comprare

