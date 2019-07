Amazon, i migliori prezzi di oggi sui prodotti Apple: MacBook Pro, Mac mini, accessori e iPod touch

In questi giorni su Amazon i prezzi dei prodotti Apple, dopo la grande abbuffata del Prime Day e di qualche giorno successivo, sono abbastanza stabili e relativamente distanti dai picchi al ribasso anche del 25% che hanno raggiunto nella finestra di tempi degli “sconti folli” di metà luglio. Ma a ben guardare, cercando con attenzione, non mancano buone occasioni da sfruttare anche su prodotti tra i più recenti tra quelli che Cupertino ha messo in commercio, oppure su dispositivi non di ultimissima generazione ma comunque ancora attuali e proprio perché superati da altri appena rilasciati, in vendita a prezzi molto scontati. Ecco qui la nostra selezione

MacBook Air nuovi e vecchi da 1105,90€

In particolare diversi Mac molto recenti sono ai migliori prezzi mai visti. È il caso dei MacBook Air che potete trovare a 1210 euro (invece che 1279 di Apple) nella versione da 128 Gb oppure a 1473 euro (invece che 1529 di Apple) per la versione da 256 GB. Ricordiamo che il modello precedente (che come unico reale svantaggio rispetto all’attuale manca della tecnologia True Tone) costa 1105,90 euro nella versione da 128 GB, oppure 1374 euro nella versione da 256 GB.

MacBook Pro a prezzi speciali

Interessanti anche alcune offerte per quanto riguarda i MacBook Pro. Probabilmente la più conveniente al momento è quella sul MacBook Pro 13″ di precedente generazione. Il modello da 128 GB con processore i5 dual-core a 2,3GHz costa solo 1145,37€, (oppure 1399 euro per la versione da 256 GB) cifra che rappresenta uno sconto molto importante sul vecchio prezzo (e un notevole vantaggio anche sul prezzo dei ricondizionati Apple) ed offre l’occasione di avere un computer moderno, ottimo per scrivere ad un prezzo abbordabile. Ma su Amazon potete comprare anche l’ultra imo Apple MacBook Pro 15″ (Intel Core i7 6-core a 2,6GHz, 256GB) con uno sconto dell’11%: 2579 euro (invece che 2899 euro). Se invece vi “accontentate” dei MacBook Pro 15″ di precedente generazione Apple trovate un MacBook Pro con Touch Bar, (Intel Core i7 6-core di ottava generazione a 2,6GHz, 512GB) a 2420 euro. Lo steso Mac ma con Touch Bar costa 3004 euro.

iMac e Mac mini di precedente generazione: sconto top

Interessanti anche alcuni modelli di iMac e Mac mini di precedente generazione. Vi segnaliamo in particolare un iMac 27″ con display Retina 5K (Intel Core i5 quad-core a 3,8GHz) che costa 2099 euro e un Mac mini Mac MiniDual Core i5 da 1.4 GHz (4 GB RAM, 500 GB HDD) che costa 461,19 euro. Il primo è una eccellente macchina da lavoro che poco o nulla ha di che invidiare ai modelli più recenti, il secondo non ha un hardware particolarmente attuale (il che vale specialmente per il disco fisso…), ma a questo prezzo rappresenta una soluzione ideale come media server oppure per scrivere e navigare. Ricordiamo che attualmente il più economico dei Mac mini da listino Apple costa 919 euro…

Offerte su mouse, tastiere, Apple Pencil e AirPods

Non mancano anche diverse buone occasioni nel campo degli accessori. Potete ad esempio comprare gli AirPods scontati: la versione senza custodia di ricarica wireless costa 166,67 euro (prezzo intero 179 euro), quella con custodia di ricarica wireless la pagate invece 199,99 (e non 229 euro). La sola custodia di ricarica wireless (compatibile anche con le precedenti versioni di AirPods) costa 79,99 euro (e non 89 euro). Potete comprare ad ottimo prezzo anche il Magic Mouse (78,83 euro e non 89 euro) oppure la Magic Trackpad che costa 132,08 euro (prezzo ufficiale Apple 149 euro). Dieci euro di sconto, infine, sulla Apple Pencil 2 che vi costa 125 euro al posto dei 135 euro del prezzo ufficiale.

iPod Touch ultimo modello già ribassato

Da segnalare che tra le offerte Apple su Amazon ci sono anche gli ultimi iPod touch, quelli con chip A10 Fusion. Lo sconto cominci ad essere tangibile per il modello da 128 GB in colore oro proposto a 335,99 euro invece che 359 euro e per il modello da 32 GB Product (RED) che costa 229 euro invece che 249 euro.

iPad Pro 2017 prezzi-tentazione

Da segnalare, infine, i prezzi molto convenienti in alcuni modelli di iPad Pro della precedente generazione. I più allettanti sono un iPad Pro 12,9 pollici 64 GB a 816 euro e un iPad Pro 10,5 pollici da 256GB a 669,99 euro. Ricordiamo che i modelli del 2017 differiscono da quelli della attuale generazione perchè mancano di Face ID (hanno Touch ID) e della porta USB-C (hanno la classica porta Lightning) oltre che ovviamente per il processore che è l’A10X Fusion. Nonostante questo rappresentano un ottimo compromesso per chi cerca il miglior prezzo, la miglior capacità e le migliori prestazioni unite insieme.